В Благовещенске волонтеры собирают добровольцев на поиски пенсионерки

Родственники женщины обратились в полицию. К поискам Валентины Громовой присоединились добровольцы. В четверг, 23 августа, они прочесали территорию в районе конечной остановки 16-го маршрута. «До 12 часов ночи ходили по болотам, кустам, оврагам. Удалось найти только резиновые тапочки. Фото отправили родственникам пропавшей, они сказали, что эти вещи не принадлежат Валентине Громовой», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» волонтер Сергей.

В пятницу, 24 августа, добровольцы объявили сбор в 18 часов. Опытные поисковики будут рады помощи неравнодушных людей, желающих присоединиться к поискам женщины. С собой рекомендуют взять резиновые сапоги, фонарики, а также средства от насекомых и запас питьевой воды. В субботу, 25 августа, сбор волонтеров назначен на 10 часов утра.

Утром 20 августа Валентина Анатольевна Громова на такси поехала в сады, расположенные на 16-й линии. При себе у нее был телефон, последний сигнал которого был зафиксирован 20 августа в 11:21.

Всем, кто что-либо знает об обстоятельствах пропажи пенсионерки, просят обратиться в полицию по телефонам в Благовещенске (код города – 4162): 57-40-46– родственники Валентины Анатольевны; 49-08-70 – дежурная часть полиции; 59-47-38 – отдел уголовного розыска; 02, 102 – полиция.