Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:41 1

В Благовещенске волонтеры собирают добровольцев на поиски пенсионерки

В Благовещенске волонтеры собирают добровольцев на поиски пенсионерки

В Благовещенске волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к поискам Валентины Анатольевны Громовой. Как сообщало ИА «Амур.инфо», пенсионерка утром в понедельник, 20 августа, вызвала такси, чтобы поехать в сады, и пропала.

Родственники женщины обратились в полицию. К поискам Валентины Громовой присоединились добровольцы. В четверг, 23 августа, они прочесали территорию в районе конечной остановки 16-го маршрута. «До 12 часов ночи ходили по болотам, кустам, оврагам. Удалось найти только резиновые тапочки. Фото отправили родственникам пропавшей, они сказали, что эти вещи не принадлежат Валентине Громовой», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» волонтер Сергей.

В пятницу, 24 августа, добровольцы объявили сбор в 18 часов. Опытные поисковики будут рады помощи неравнодушных людей, желающих присоединиться к поискам женщины. С собой рекомендуют взять резиновые сапоги, фонарики, а также средства от насекомых и запас питьевой воды. В субботу, 25 августа, сбор волонтеров назначен на 10 часов утра.

Утром 20 августа Валентина Анатольевна Громова на такси поехала в сады, расположенные на 16-й линии. При себе у нее был телефон, последний сигнал которого был зафиксирован 20 августа в 11:21.

Всем, кто что-либо знает об обстоятельствах пропажи пенсионерки, просят обратиться в полицию по телефонам в Благовещенске (код города – 4162): 57-40-46– родственники Валентины Анатольевны; 49-08-70 – дежурная часть полиции; 59-47-38 – отдел уголовного розыска; 02, 102 – полиция.

Просмотров всего: 799

#происшествия


Общество

Девушка, которую искали в Белогорске, вышла на связь
Происшествия 1

В Свободном похоронили девочку, которую искали несколько дней
В России и мире

Гигантский питон напал на грудного ребёнка в Гане
Происшествия

В Белогорске пропала девушка
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • демиург13

    демиург13
    1 час назад

    пригласите кинолога с собакой, со свободного... и экстрасенсов которые утверждали, что девочка на шиномонтажке находится...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь