В Приамурье побывает передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД

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В Амурской области побывает передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Его экспозицию представят на станциях Благовещенск и Белогорск, а также на станции Борзя в Забайкалье.

Посетители смогут познакомиться с историей и перспективами развития железнодорожного транспорта, с передовыми разработками России в этой области. Кроме того, свои инновационные проекты представят крупные российские и зарубежные компании. Состав поезда включает 12 вагонов, 9 из которых – выставочные, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

График работы передвижного выставочно-лекционного комплекса: 27-28 августа – Борзя; 30-31 августа – Белогорск; 1-2 сентября – Благовещенск. Время работы комплекса на каждой станции – с 10:00 до 19:00. Перерыв – с 13:00 до 14:00, вход посетителей – до 18:15.

Передвижной выставочно-лекционный комплекс – это специализированный поезд, он был сформирован ОАО «РЖД» в 2011 году. Его цель – демонстрация широкого спектра отечественных инновационных достижений и технологий.