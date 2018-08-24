Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 1

В Свободном похоронили девочку, которую искали несколько дней

В Свободном похоронили девочку, которую искали несколько дней
Фото: gzt-sv.ru, Анна Казакова

В пятницу, 24 августа, в Свободном жители города прощались с погибшей девочкой, которую разыскивали несколько дней. Прощание состоялось в ритуальном зале с 10 до 11 часов. На церемонию пришло много свободненцев, в том числе те, кто занимался ее поисками.

«Много было людей, не могу сказать сколько, – пояснил житель Свободного, участвовавший в поисках. – Непрерывно входили новые и новые люди. Через час кортеж отвез тело к дому, где живет семья ребенка, а потом они поехали на городское кладбище».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», маленькая девочка пропала 20 августа. Она вышла из дома погулять во двор и исчезла. Ее поисками занимались сотни людей, география поисков была широкой. Однако через два дня, 22 августа, тело ребенка нашли во дворе, где проживает ее семья. Оно лежало в дальнем углу, заваленное грудой металла. По предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствуют.

Просмотров всего: 2294

#происшествия #Пропал ребенок #Свободный


Происшествия 1

В Благовещенске волонтеры собирают добровольцев на поиски пенсионерки
В России и мире

Гигантский питон напал на грудного ребёнка в Гане
Происшествия

В Белогорске пропала девушка
В России и мире

В Китае 11-летний мальчик подорвал бомбу
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Долгий

    Долгий
    53 минуты назад

    Амуринфо?! Позавчера во дворе, вчера у соседа во дворе, сегодня во дворе... Ну не пишите, если не уверены...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь