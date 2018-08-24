В Свободном похоронили девочку, которую искали несколько дней

Фото: gzt-sv.ru, Анна Казакова

В пятницу, 24 августа, в Свободном жители города прощались с погибшей девочкой, которую разыскивали несколько дней. Прощание состоялось в ритуальном зале с 10 до 11 часов. На церемонию пришло много свободненцев, в том числе те, кто занимался ее поисками.

«Много было людей, не могу сказать сколько, – пояснил житель Свободного, участвовавший в поисках. – Непрерывно входили новые и новые люди. Через час кортеж отвез тело к дому, где живет семья ребенка, а потом они поехали на городское кладбище».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», маленькая девочка пропала 20 августа. Она вышла из дома погулять во двор и исчезла. Ее поисками занимались сотни людей, география поисков была широкой. Однако через два дня, 22 августа, тело ребенка нашли во дворе, где проживает ее семья. Оно лежало в дальнем углу, заваленное грудой металла. По предварительным данным, признаки насильственной смерти отсутствуют.