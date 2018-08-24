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Гигантский питон напал на грудного ребёнка в Гане

Гигантский питон напал на грудного ребёнка в Гане
Фото: wildwildworld.net

22 августа 2018 года в Гане произошёл страшный случай, четырехметровый питон напал на младенца. 38-летний Эклу Авайл услышал крики дочери и прибежал к ней на помощь.

Мужчина пытался отпугнуть питона, но тот начал обвиваться вокруг отца. Тогда фермер смог схватить змею за шею и набросил на неё бельевую верёвку. После непродолжительной борьбы мужчина одолел змею окончательно, а тушу питона отнес на городскую площадь, где показал местным жителям.

Девочку доставили в больницу, её жизни ничего не угрожает.

В Гане обитают несколько видов питонов, некоторые из них вырастают до шести метров в длину и достигают веса в 100 кг.

16 июня сообщалось, что в Индонезии гигантский питон проглотил женщину. 54-летняя местная жительница не заметила в темноте восьмиметровую змею и стала ее добычей, сообщает «Известия».

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#дети #животные #происшествия


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