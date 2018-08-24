Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:54 1

Дорога на кладбище заставила амурчан коллективно обратиться в прокуратуру

Дорога на кладбище заставила амурчан коллективно обратиться в прокуратуру
Фото: krestianin.ru

Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей села Паутовка Мазановского района. Амурчан возмутило то, что до местного кладбища невозможно добраться по дороге.

Ведомство установило, что администрации Мазановского района и Дмитриевского сельсовета не принимают мер, чтобы автодорога, ведущая к кладбищу села Паутовка, была принята в муниципальную собственность. Таким образом, сейчас транспортная доступность кладбища не обеспечена. Это «существенно нарушает естественное право граждан чтить память умерших родственников и иных близких им лиц», сообщает прокуратура Амурской области.

По данному факту прокурор направил в суд заявление, потребовав признать бездействие администраций района и сельсовета незаконным; обязать их в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу принять дорогу в муниципальную собственность; обеспечить транспортную доступность кладбища Паутовки. 23 августа суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Просмотров всего: 1799

#закон #транспорт


Общество

В Приамурье завершена реконструкция автодороги «Зея–Тыгда»
Общество 1

В Тындинском районе сел самолет из Белоруссии
Общество

В Приамурье побывает передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД

Происшествия 6

В Моховой Пади подросток повредил мемориал «Героям-танкистам Советского Союза»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Tatu* ***

    mm_Tatu* ***
    18 минут назад

    И снова Мазания... Может, пора поднять вопрос о смене руководства района? Слишком много вопросов местные жители решают сами.....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь