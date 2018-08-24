Дорога на кладбище заставила амурчан коллективно обратиться в прокуратуру

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Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей села Паутовка Мазановского района. Амурчан возмутило то, что до местного кладбища невозможно добраться по дороге.

Ведомство установило, что администрации Мазановского района и Дмитриевского сельсовета не принимают мер, чтобы автодорога, ведущая к кладбищу села Паутовка, была принята в муниципальную собственность. Таким образом, сейчас транспортная доступность кладбища не обеспечена. Это «существенно нарушает естественное право граждан чтить память умерших родственников и иных близких им лиц», сообщает прокуратура Амурской области.

По данному факту прокурор направил в суд заявление, потребовав признать бездействие администраций района и сельсовета незаконным; обязать их в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в силу принять дорогу в муниципальную собственность; обеспечить транспортную доступность кладбища Паутовки. 23 августа суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.