В Белогорске пропала девушка

Фото: amur28.info

Полиция Белогорска разыскивает Полину Фирсову 2002 года рождения. Девушка 16 августа ушла из дома по улице 50-летия Комсомола, и где она находится сейчас, неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. На момент ухода Полина была одета в футболку белого цвета и зеленые штаны, сообщает ИА «Амур28.инфо».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили информацию о розыске Полины Фирсовой. Из неофициальных источников стало известно, что девушка и раньше уходила из дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении амурчанки, просят сообщить по телефонам 02, 2-07-53, 102 либо по телефону отделения по розыску лиц – 2-41-19.