Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:32 0

В Белогорске пропала девушка

В Белогорске пропала девушка
Фото: amur28.info

Полиция Белогорска разыскивает Полину Фирсову 2002 года рождения. Девушка 16 августа ушла из дома по улице 50-летия Комсомола, и где она находится сейчас, неизвестно.

Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. На момент ухода Полина была одета в футболку белого цвета и зеленые штаны, сообщает ИА «Амур28.инфо».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили информацию о розыске Полины Фирсовой. Из неофициальных источников стало известно, что девушка и раньше уходила из дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении амурчанки, просят сообщить по телефонам 02, 2-07-53, 102 либо по телефону отделения по розыску лиц – 2-41-19.

Просмотров всего: 2122

#Белогорск #происшествия


Общество

Девушка, которую искали в Белогорске, вышла на связь
Происшествия 1

В Благовещенске волонтеры собирают добровольцев на поиски пенсионерки
Происшествия 1

В Свободном похоронили девочку, которую искали несколько дней
В России и мире

Гигантский питон напал на грудного ребёнка в Гане
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь