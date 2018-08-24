В Китае 11-летний мальчик подорвал бомбу
В китайской провинции Гуйчжоу 11-летний мальчик подорвал дома бомбу. Ребёнок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Мальчик по имени Сюн (Xiong) вместе с друзьями обнаружил взрывное устройство рядом с заброшенной фабрикой в деревне. Бомба была похожа на яйцо, рассказывают местные дети.
Сюн принёс бомбу домой. Непонятный объект увидел дядя мальчика, он запретил ему с ним играть. Когда мальчик положил бомбу на пол, она разорвалась.
По словам врачей, Сюн получил серьезные травмы лица, грудной клетки и живота, обе его руки ампутированы. Взорвавшаяся бомба также уничтожила жилое помещение. Дядя мальчика получил лёгкие травмы.
Фото: GFAclams.com
Издание отмечает, что ребенка воспитывала бабушка, пока его родители находились на заработках в городе. Узнав о случившемся, они сразу же выехали домой.
В настоящее время местная полиция выясняет, как именно бомба оказалась в районе жилого квартала, сообщает GFAclams.com.
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