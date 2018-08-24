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сегодня, 14:28 0

В Китае 11-летний мальчик подорвал бомбу

В Китае 11-летний мальчик подорвал бомбу
Фото: Tomsk.Ru

В китайской провинции Гуйчжоу 11-летний мальчик подорвал дома бомбу. Ребёнок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Мальчик по имени Сюн (Xiong) вместе с друзьями обнаружил взрывное устройство рядом с заброшенной фабрикой в деревне. Бомба была похожа на яйцо, рассказывают местные дети.

Сюн принёс бомбу домой. Непонятный объект увидел дядя мальчика, он запретил ему с ним играть. Когда мальчик положил бомбу на пол, она разорвалась.

По словам врачей, Сюн получил серьезные травмы лица, грудной клетки и живота, обе его руки ампутированы. Взорвавшаяся бомба также уничтожила жилое помещение. Дядя мальчика получил лёгкие травмы.

Фото: GFAclams.com

Издание отмечает, что ребенка воспитывала бабушка, пока его родители находились на заработках в городе. Узнав о случившемся, они сразу же выехали домой.

В настоящее время местная полиция выясняет, как именно бомба оказалась в районе жилого квартала, сообщает GFAclams.com.

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#дети #Китай #происшествия


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