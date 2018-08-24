В Моховой Пади подросток повредил мемориал «Героям-танкистам Советского Союза»

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В полицию Благовещенска сообщили, что в поселке Моховая Падь неизвестный осквернил памятник танкистам. Оперативники установили личность подозреваемого – им оказался подросток 2003 года рождения.

Предварительно установлено, что мальчишка забрался на мемориал «Героям-танкистам Советского Союза» и оторвал часть звезды и шпиля. Хулигана удалось найти сотрудникам уголовного розыска, опросившим свидетелей и очевидцев. Молодого человека доставили в дежурную часть полиции, где он признался в содеянном.

Как сообщает амурское управление МВД России, по факту вандализма возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Полицейские рассматривают вопрос о привлечении родителей парня к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

От корреспондента ИА «Амур.инфо» о случившемся узнал заместитель начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища по учебной и научной работе Владимир Рукосуев. «Мы, выпускники танкового училища, как раз собирались облагородить мемориал ко Дню танкиста, который будет отмечаться 9 сентября. Конечно, мы восстановим поврежденные части», – сказал Владимир Михайлович.