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сегодня, 14:31 6

В Моховой Пади подросток повредил мемориал «Героям-танкистам Советского Союза»

В Моховой Пади подросток повредил мемориал «Героям-танкистам Советского Союза»
Фото: bvtkku1975.ru

В полицию Благовещенска сообщили, что в поселке Моховая Падь неизвестный осквернил памятник танкистам. Оперативники установили личность подозреваемого – им оказался подросток 2003 года рождения.

Предварительно установлено, что мальчишка забрался на мемориал «Героям-танкистам Советского Союза» и оторвал часть звезды и шпиля. Хулигана удалось найти сотрудникам уголовного розыска, опросившим свидетелей и очевидцев. Молодого человека доставили в дежурную часть полиции, где он признался в содеянном.

Как сообщает амурское управление МВД России, по факту вандализма возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Полицейские рассматривают вопрос о привлечении родителей парня к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

От корреспондента ИА «Амур.инфо» о случившемся узнал заместитель начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища по учебной и научной работе Владимир Рукосуев. «Мы, выпускники танкового училища, как раз собирались облагородить мемориал ко Дню танкиста, который будет отмечаться 9 сентября. Конечно, мы восстановим поврежденные части», – сказал Владимир Михайлович.

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#закон #память #происшествия


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Комментарии
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  • Леонид 67

    Леонид 67
    1 час назад

    Вот честно говорю, да простят меня ВСЕ здесь присутствующие, взял бы, оторванную часть звезды и шпиля, вставил бы ему в одно место, чтобы в следующий раз сам думал, что творит, да и другим не повадно было... Ещё раз убеждаюсь, НИЧЕГО святого у современной молодёжи (у некоторых!!!) не осталось.

  • Evgeniya19

    Evgeniya19
    1 час назад

    Малолетний ублюд**k

  • Evgeniya19

    Evgeniya19
    1 час назад

    А ведь только вчера была годовщина Курской битвы...

  • stepan28rus

    stepan28rus
    52 минуты назад

    Пусть родители восстанавливают. А сам факт вандализма говорит о отсутствии патриотического воспитания в школе одна формальность.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    42 минуты назад

    stepan28rusПусть родители восстанавливают. А сам факт вандализма говорит о отсутствии патриотического воспитания в школе одна формальность.


    В нынешнее патриотическое воспитание - это учение любить и восхвалять ЕДро и верить всему что они говорят по телевизору.

  • lediblag

    lediblag
    16 минут назад

    И это перед днем танкиста.

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