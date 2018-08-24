Более 200 первоклассников Приамурья получили «губернаторские портфели» (фото)

В пятницу, 24 августа, «губернаторские портфели» получили 188 первоклассников из Благовещенска. Мальчикам выдали синие ранцы, а девочкам – розовые. Кроме того, ранцы от главы области получили 15 детей из Серышевского района.

Благовещенские первоклашки получили портфели в зале Центра эстетического воспитания имени Белоглазова.

«Через несколько дней начнется ваш первый учебный год. Вы пойдете в школу. И я вас с этим от души поздравляю. Это очень важное событие в жизни каждого человека, которое запоминается навсегда. Впереди интересные школьные годы. А это – новые знания и открытия, большие победы и настоящая дружба. Конечно, порой учиться будет трудно. Но вас обязательно поддержат учителя, помогут родители. Если вы будете стараться, то всё у вас обязательно получится. И поверьте мне: учиться интересно. Полученное образование поможет вам в будущем. И благодаря знаниям вы сможете стать тем, кем мечтаете», – обратился к детям глава региона Василий Орлов.

Помимо областного центра, портфели от руководителя региона сегодня подарены еще 15 первоклассникам из Серышевского района. Акция продлится до конца августа. По области детям из малообеспеченных семей будут выданы 3 306 ранцев.

Ежегодная благотворительная акция «Губернаторский портфель», в рамках которой ребята получают школьные сумки со всей необходимой канцелярией, в Приамурье проходит с 2002 года.

В этом году первый звонок прозвенит для 10,5 тысячи первоклассников Амурской области. Всего с начала нового учебного года осваивать школьную программу в 297 образовательных организациях будут около 100 тысяч учащихся, сообщили в пресс-службе областного минобразования.