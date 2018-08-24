Более 200 дел возбудила Благовещенская таможня против коммерсантов

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Пассажиропоток в регионе деятельности Благовещенской таможни за 7 месяцев 2018 года увеличился на 16 %. На въезд и выезд оформлено более 536 тысяч физических лиц. В тот же период прошлого года было оформлено 461,5 тысячи физических лиц.

Через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, аэропорт Благовещенск и аэропорт Якутск пересекли таможенную границу на въезд и выезд более 304 тысяч россиян и 232 тысячи иностранцев (255 тысяч россиян и 206,5 тысячи граждан иностранных государств в 2017 году).

За 7 месяцев 2018 года возбуждено 12 уголовных дел и 686 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц (6 уголовных дел и 478 дел об административных правонарушениях в 2017-м).

Из общего числа дел об административных правонарушениях почти две сотни возбуждено по статье 16.2 и статье 16.3 КоАП России. Дела возбуждались в отношении физических лиц, которые пытались ввезти из Китая коммерческие партии товаров под видом товаров для личного пользования. Предметами правонарушений являлись: алкоголь, бижутерия, сотовые телефоны, часы, косметика, одежда и обувь.

Уголовные дела возбуждались за попытки незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, рыбы и дериватов, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.