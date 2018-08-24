Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:14 1

Более 200 дел возбудила Благовещенская таможня против коммерсантов

Более 200 дел возбудила Благовещенская таможня против коммерсантов
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

Пассажиропоток в регионе деятельности Благовещенской таможни за 7 месяцев 2018 года увеличился на 16 %. На въезд и выезд оформлено более 536 тысяч физических лиц. В тот же период прошлого года было оформлено 461,5 тысячи физических лиц.

Через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, аэропорт Благовещенск и аэропорт Якутск пересекли таможенную границу на въезд и выезд более 304 тысяч россиян и 232 тысячи иностранцев (255 тысяч россиян и 206,5 тысячи граждан иностранных государств в 2017 году).

За 7 месяцев 2018 года возбуждено 12 уголовных дел и 686 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц (6 уголовных дел и 478 дел об административных правонарушениях в 2017-м).

Из общего числа дел об административных правонарушениях почти две сотни возбуждено по статье 16.2 и статье 16.3 КоАП России. Дела возбуждались в отношении физических лиц, которые пытались ввезти из Китая коммерческие партии товаров под видом товаров для личного пользования. Предметами правонарушений являлись: алкоголь, бижутерия, сотовые телефоны, часы, косметика, одежда и обувь.

Уголовные дела возбуждались за попытки незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, рыбы и дериватов, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Просмотров всего: 467

#Китай #торговля #экономика


В России и мире

В Китае 11-летний мальчик подорвал бомбу
Общество

В парке Дружбы Благовещенска пройдут показательные выступления моделей кораблей
Экономика 4

Амурским организациям не стали повышать ставку по налогу на недвижимость
Власть 12

Амурские депутаты проголосовали за выделение дольщикам 12,5 миллиона рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Ой, шутники...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь