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сегодня, 14:00 9

Совсем оборзели нынче сутенеры: священника возмутило объявление о работе

Совсем оборзели нынче сутенеры: священника возмутило объявление о работе
Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска опубликовал в своем Инстаграме фотографию уличного объявления. Его возмутило, что жительниц Амурской области зовут работать «жрицами любви».

«Совсем оборзели нынче сутенеры. Зазывают амурчанок на работу проститутками открытым текстом. Разветвленная сеть в регионах. Содомск и Гоморрск», – написал Святослав Шевченко.

В тексте объявления сказано, что неизвестные «в связи с расширением» приглашают «девушек приятной внешности в г. Благовещенск». «Если ты активная, позитивная – то тебе к нам. Мы работаем в разных регионах. Для каждой девушки предоставляем уютную квартиру для встреч и проживания. Большие деньги не выходя из дома! Без ограничения свободного времени. Без штрафов. Окажем юридическую и профессиональную помощь. Поможем с проездом. Конфиденциально!!! Возможно совместное проживание с подругой», – говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены - Прим. ред.). Внизу указан номер телефона для связи.

Пользователи отреагировали на сообщение Шевченко. «Два официальных борделя в городе, а сколько саун с названиями типа "любовь на час" – не счесть», – отметил один из комментаторов. «Это путь к несчастью», – написал другой. «Господи помилуй! Что творится. Люди живут бесовской жизнью и совсем слепые стали... Уже в аду», – заметил третий комментатор.

Просмотров всего: 2259

#интернет #работа #религия


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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    прочитав заголовок, думаю, дай посмотрю фамилию священника, и вот - точно он, вездесущий падре. А НДС20% и реформа пенсионная интересно его возмущает?

  • странаворов

    странаворов
    2 часа назад

    Как будто первый день народился и святые очи свои обжег о правду жизни. А судьи кто? Мошенники и воры в рясах. В объявлении все по-честному, без магических услуг и вонючего кадила.

  • Tina22

    Tina22
    2 часа назад

    священники ходят освящаь сауны ?Раньше там были диванчики и столы для утех, а щас даже двухспальные кровати. Видать спрос большой.Да и цена саун впечатляет- явно деньги берут не только за помывку, вода столько не стоит.

  • Zeyastream

    Zeyastream
    2 часа назад

    DeaD Мороз

    А НДС20% и реформа пенсионная интересно его возмущает?



    Государство освободило их от налогов, так что, думаю, не возмущает.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    А где там 2 борделя в Благовещенске?

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    2 часа назад

    Святослав Шевченко занимался бы ты лучше своими церковными делами, людей там просвещал и т.п., а не всякий мусор по городу собирать. Позор таким недосвященникам.

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    бывших журнашлюхов не бывает ))

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    Уррра! В городе Бъ открыли наконец-то проститутошную, и даже прорекламировали тут))) Ну зарабатывают девоньки, что им мешать? Давно пора легализовать это дело.

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Вспомнился Пушкин...

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