Совсем оборзели нынче сутенеры: священника возмутило объявление о работе

Фото: instagram.com/pres.svyatoslav

Священник Святослав Шевченко из Благовещенска опубликовал в своем Инстаграме фотографию уличного объявления. Его возмутило, что жительниц Амурской области зовут работать «жрицами любви».

«Совсем оборзели нынче сутенеры. Зазывают амурчанок на работу проститутками открытым текстом. Разветвленная сеть в регионах. Содомск и Гоморрск», – написал Святослав Шевченко.

В тексте объявления сказано, что неизвестные «в связи с расширением» приглашают «девушек приятной внешности в г. Благовещенск». «Если ты активная, позитивная – то тебе к нам. Мы работаем в разных регионах. Для каждой девушки предоставляем уютную квартиру для встреч и проживания. Большие деньги не выходя из дома! Без ограничения свободного времени. Без штрафов. Окажем юридическую и профессиональную помощь. Поможем с проездом. Конфиденциально!!! Возможно совместное проживание с подругой», – говорится в объявлении (орфография и пунктуация сохранены - Прим. ред.). Внизу указан номер телефона для связи.

Пользователи отреагировали на сообщение Шевченко. «Два официальных борделя в городе, а сколько саун с названиями типа "любовь на час" – не счесть», – отметил один из комментаторов. «Это путь к несчастью», – написал другой. «Господи помилуй! Что творится. Люди живут бесовской жизнью и совсем слепые стали... Уже в аду», – заметил третий комментатор.