Выставка спортивных машин и кино под открытым небом: выходные в Благовещенске

Фото: rasfokus.ru

В предстоящие выходные – 25 и 26 августа – в Благовещенске запланированы различные культурные и спортивные мероприятия. Их участники могут выиграть билеты на «Амурскую осень», посмотреть на необычные автомобили, посетить новый музей и бесплатно посмотреть кино под открытым небом. Подробная программа – на Амур.инфо.

Суббота, 25 августа

В 10:00 конноспортивный клуб « Аллюр» отметит День почитания лошади. Для своих любимых лошадей ребята конного лагеря приготовили танцы настоящих конников, песни про лошадей и веселый конкур, где вместо лошадей они сами будут преодолевать препятствия. Также в программе угощение лошадей и выставка рисунков.

В 11:00 на стадионе «Амур» (в случае дождя – на крытой арене стадиона «Юность») состоится открытие первого областного фестиваля танцевально-оздоровительных клубов «Серебряный возраст». Более 300 пенсионеров исполнят танцевальную программу. Запланированы показательные танцы группы пожилых людей из китайского города Хэйхэ.

В 12:00 в Благовещенске откроется новый филиал Амурского областного краеведческого музея – «Дом Саяпина». Он расположен в уникальном историческом здании начала ХХ века по адресу: улица Амурская, 216.

В 16:00 на площади имени Ленина откроется выставка спортивных машин (Droptop) и стенс-проектов Droptop. Судьи выберут и топ-8 заниженных авто.

В 16:00 в сквере АОДНТ по адресу: улица Ленина, 167, начнется концертная программа Дней муниципальных образований, посвященных 160-летию образования Амурской области. Выступят коллективы из Зеи, Прогресса, Магдагачинского и Сковородинского районов.

В 17:00 на спортивной площадке городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу. Участие в них может принять любой желающий.

В 17:40 в прогулку по Амуру на теплоходе «Москва–82» отправится библиотечный «Cinema-рейс». Библиотекари расскажут интересные факты о кино, известных актерах и режиссерах. Стоимость прогулки составляет 200 рублей.

В 18:00 состоятся международные соревнования по скандинавской ходьбе. Спортсмены из России и Китая пройдут по набережной Амура от стадиона «Амур» дистанцию в пять километров.

В 20:00 в сквере АОДНТ начнется всероссийская акция «Ночь кино». В ее рамках благовещенские зрители увидят картины «Последний богатырь», «Танки» и «Рубеж». Сеансы пройдут под открытым небом. В случае непогоды зрителей пригласят в большой зал АОДНТ.

Воскресенье, 26 августа

С 10:00 на площади имени Ленина Городской дом культуры и библиотеки проведут творческие площадки. В 10:00 откроется выставка имени Валерия Приемыхова, начнется презентация первого открытого Дальневосточного фестиваля детских любительских фильмов «КинАмурчик», а также игровая программа для детей «Союзмультфильм представляет».

В 10:40 и 11:40 пройдут розыгрыши пригласительных билетов на фильмы в рамках фестиваля театра и кино «Амурская осень». В 11:00 гостей ждет концертная программа вокального ансамбля «Казачья песня», который исполнит любимые песни из советского кино.

В 12:00 начнется концерт духового оркестра Amur Brass Band под управлением Анатолия Хопатько. Музыканты исполнят песни из кинофильмов «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и другие. С 13:00 до 16:00 для гостей проведут киновикторину, мастер-класс по созданию анимации и тематический буккроссинг. На площадке «Открытый микрофон» желающие смогут прочесть предложенное стихотворение из известных советских и российских кинофильмов и исполнить песню.

В 15:00 лидер амурского кинодвижения, президент Амурской областной общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов расскажет об истории кино, о своей организации и ее деятельности, а также участии в фестивалях и мероприятиях.

С 12:00 до 18:00 будет работать музей «Дом Саяпина». Посетители познакомятся с интерьером одного из самых интересных старых зданий Благовещенска, посетят выставки, в основе которых уникальные предметы и коллекции из фондов Амурского краеведческого музея и частных собраний.

В 12:30 на стадионе ДальГАУ состоится Кубок вызова по регби. В соревнованиях примут участие команды из городов Благовещенск и Свободный.

В 14:00 на площади Ленина начнется второй день автошоу. Зрители увидят более 50 уникальных внедорожников, мотоциклов, тюнингованных авто и машин, подготовленных для проведения спортивных мероприятий.

В 17:00 на набережной реки Амур, в районе ротонды, начнутся показательные выступления и открытая тренировка спортсменов Российского союза боевых искусств. Все желающие могут ознакомиться с видами единоборств – ушу, бокс, вольная борьба, карате, айкидо, кикбоксинг, ММА, тайский бокс и рукопашный бой, а также узнать о работе наборе детей в секции.

В 18:00 на набережной в районе Триумфальной арки начнется танцевальный Jam session. Танцоры будут импровизировать и покажут выступление в новом стиле «k-pop», возникшем в Южной Корее. К участию заявлены более 40 человек.

В 18:00 на набережной в районе бронекатера известный журналист и краевед Валентина Кобзарь прочтет лекцию о поэтах Федоре Чудакове и Федоре Коротаеве, живших в Благовещенске в начале ХХ века.

С 18:00 до 20:00 поэт и художник Николай Левченко проведет мастер-класс по живописи. Завершится мастер-класс аукционом, на котором разыграют работы участников пленера. Проведет аукцион писатель, журналист и радиоведущий Павел Савинкин. Весь вечер для посетителей площадки будет работать буккроссинг, где все желающие могут выбрать книги.

Любители кино могут выбрать фильм по душе в разделе «Афиша» на Амур.инфо. Здесь опубликованы описания фильмов в кинотеатрах Благовещенска и время сеансов.