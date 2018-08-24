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сегодня, 13:10 0

«Крылья»: маленькие братья-погодки ждут маму

«Крылья»: маленькие братья-погодки ждут маму
Фото: Амур.инфо

В рубрике «Крылья» пойдет рассказ сразу о трех малышах, которые ищут семью. Братья-погодки Давид, Артур и Ярослав поступили в благовещенский Дом ребенка в ноябре прошлого года. Сейчас все документы, необходимые для усыновления, готовы.

В Благовещенский дом ребенка дети поступили в ноябре прошлого года. После обследования у старшего из братьев, Давида, выявили дефект зрения – астигматизм, который лечится без особых проблем.

При поступлении в учреждение у Артура и Давида были остаточные проявления рахита. Обоих мальчиков вылечили. Осталась только задержка речевого развития. Но, если дети попадут в семью, где им будут уделять должное внимание, речь улучшится, говорят специалисты.

«На занятиях они проявляют познавательный интерес ко всему. Они внимательно рассматривают картинки, выделяют самое главное. Старший и средний ребенок уже рассказывают стихотворения», – рассказывает педагог-дефектолог Людмира Захарова.

Самого маленького зовут Ярослав. В отличие от братьев, рахит у ребенка еще на стадии лечения. Сейчас у него небольшая деформация грудной клетки. Но на его умственное развитие это не влияет. Недавно малыш начал ходить.

Общее состояние здоровья всех детей специалисты считают неплохим. Все три беременности у матери протекали хорошо, при рождении осложнений не было.

«Тот факт, что все трое были привиты в родильном доме от туберкулеза, уже говорит о том, что противопоказаний у них не было. Вес, рост при рождении были в пределах нормы. Оценка по шкале Апгар у них 7-8 баллов. Это тоже, в принципе, неплохая оценка», – рассказала врач-педиатр Людмила Ламекина.

Младшие свою мать не помнят. А у трехлетнего Давида еще остались воспоминания, но радости они не вызывают. Педагоги говорят, что мальчик очень обижен на мать. За что, не рассказывает. Несмотря на все обиды, братья проявляют доброту, ласку и заботу не только друг к другу, но и к окружающим, которые временно заменяют им родителей.

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#дети #Крылья


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