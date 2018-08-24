Мошенник обманул нескольких амурчан, а они попросили прекратить дело

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Мужчина обманул несколько человек, выкладывая в Интернете фальшивые объявления о продаже автомобилей. Потенциальные покупатели связывались с ним и высылали аванс на счет знакомой нарушителя. После чего мошенник просил обналичить деньги и передать ему.

В Благовещенском городском суде рассмотрели несколько одинаковых происшествий. Подсудимый в мае 2016 года решил, используя интернет, обманным путем похищать у граждан деньги. Он брал с разных сайтов реальные объявления о продаже автомобилей, копировал их и выставлял на другом сайте, но уже со своим номером телефона.

Когда к нему обращались покупатели, он просил перевести аванс – 5 000 рублей для того, чтобы снять объявление о продаже. Разумеется, он не собирался продавать машины, которых у него не было. Люди переводили деньги на указанный счет (это был счет знакомой подсудимого), потом просил мужа владелицы карты, ничего не знавшего о преступной схеме, обналичить деньги и передать ему.

Таким образом, с июня по октябрь 2016 года подсудимый обманул нескольких человек. Было возбуждено уголовное дело по обвинении в мошенничестве. Уже в суде от всех потерпевших поступили ходатайства о прекращении уголовного дела. Стороны примирились, подсудимый загладил причинённый им материальный вред.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении подсудимого, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.