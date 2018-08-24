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сегодня, 12:55 0

В Приамурье идут учения подразделений МТО (видео)

В Приамурье идут учения подразделений МТО (видео)

В Восточном военном округе (ВВО) с 20 по 25 августа проходят специальные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО). В них задействованы около 36 тысяч человек личного состава и до 3,4 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Так, на реке Зее в районе города Свободный провели комплексную тренировку по возведению автомобильного и железнодорожного мостов, была организована паромная переправа. По дну реки проложили топливопровод протяженностью около одного километра.

Для переправы на противоположный берег Зеи частей и подразделений ВВО было организовано паромное сообщение. Привлекались штатные технические средства инженерных и дорожных войск ВВО, средства водного транспорта предприятий Амурского речного бассейна.

В кратчайшие сроки военными специалистами были возведены комбинированный мостовой переход из комплектов автодорожных мостов общей длиной 920 метров, а также железнодорожный мост общей длиной более 1 100 метров. Через реку Зею пропустили воинский эшелон, пассажирский состав, колонны бронетанковой и автомобильной техники.

Отработка практических мероприятий была осложнена действиями условных диверсионно-разведывательных групп противника. Они совершали нападения на переправляющиеся через реку войска с использованием быстроходных катеров. Для противодействия диверсантам использовались подразделения армейской авиации и военной полиции.

Кроме того, был отработан порядок действий в нештатных ситуациях: тушение возгорания на пароме, в том числе с привлечением пожарного катера МЧС, а также ликвидация последствий прорыва топливопровода.

Ход учений оценили начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, заместители министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Андрей Картаполов.

Видео: tvzvezda.ru

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#военные #учения


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