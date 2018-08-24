Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 0

В поселке Талакан при пожаре пострадали семь гаражей

В поселке Талакан при пожаре пострадали семь гаражей
Фото: vladtime.ru

Рано утром 23 августа серьезный пожар возник в поселке Талакан Бурейского района. Пожарным пришлось тушить сразу семь гаражей в гаражном массиве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, для ликвидации открытого горения потребовалось 11 минут. Один из гаражей поврежден огнем по всей площади, остальные пострадали не так сильно – повреждена общая кровля построек на площади 210 квадратных метров.

Причину и виновника происшествия предстоит установить.

Просмотров всего: 158

#пожары #происшествия


В России и мире

Следствие установило, из-за чего начался пожар в «Зимней вишне»
В России и мире

Бродившая 15 дней по тундре девочка нашлась
Происшествия 2

В Тындинском районе произошло землетрясение
Происшествия

При пожаре в Прогрессе серьезно пострадал двухэтажный дом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь