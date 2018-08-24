В поселке Талакан при пожаре пострадали семь гаражей

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Рано утром 23 августа серьезный пожар возник в поселке Талакан Бурейского района. Пожарным пришлось тушить сразу семь гаражей в гаражном массиве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, для ликвидации открытого горения потребовалось 11 минут. Один из гаражей поврежден огнем по всей площади, остальные пострадали не так сильно – повреждена общая кровля построек на площади 210 квадратных метров.

Причину и виновника происшествия предстоит установить.