В поселке Талакан при пожаре пострадали семь гаражей
Рано утром 23 августа серьезный пожар возник в поселке Талакан Бурейского района. Пожарным пришлось тушить сразу семь гаражей в гаражном массиве.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, для ликвидации открытого горения потребовалось 11 минут. Один из гаражей поврежден огнем по всей площади, остальные пострадали не так сильно – повреждена общая кровля построек на площади 210 квадратных метров.
Причину и виновника происшествия предстоит установить.
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