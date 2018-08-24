Трое юных пловцов из благовещенской спортшколы поедут на «Океанский Олимп»

В понедельник, 3 сентября, воспитанники благовещенской ДЮСШ № 1 (бассейн «Надежда») отправятся на отдых во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивосток. Здесь они примут участие в спортивном фестивале «Океанский Олимп».

В рамках квоты министерство образования и науки Амурской области выделило 17 путевок во Всероссийский детский центр «Океан» для спортивно-одаренных детей. Все 17 путевок достались спортсменам из Благовещенска. В состав команды по плаванию вошли воспитанники ДЮСШ № 1 Виктория Шевцова, Леонид Зарубин, Дина Эпштейн. В рамках программы фестиваля пройдут соревнования по различным видам спорта: волейбол, стрит-баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол, быстрые шахматы, плавание.

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#дети #спорт

Василий Кленин