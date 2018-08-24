Новожилов: cамое сложное в «Амурской осени» – это долететь до Благовещенска

В пятницу, 24 августа, в областном правительстве прошло заседание оргкомитета фестиваля «Амурская осень» с участием президента Сергея Новожилова. За 15 лет накопленного опыта почти все вопросы решались в рабочем порядке, автоматически. Сергей Владимирович даже отметил, что, пожалуй, единственный сложный вопрос в организации фестиваля – доставка участников в Благовещенск.

«Самое сложное на «Амурской осени» – это прилететь в Благовещенск», – полушутя заявил президент фестиваля. А министр культуры Амурской области Ольга Юркова уточнила, что, пожалуй, еще сложнее улететь. «За что такое наказание Благовещенску, не знаю», – вздохнул Сергей Владимирович.

Кстати, транспортному вопросу было уделено внимание в самом начале заседания оргкомитета. Немалая часть артистов «Амурской осени» – порядка 60 человек – в этом году полетит не в Благовещенск, а в Хабаровск. Здесь, как и в Приамурье, перед фестивалем пройдет свой «Пролог». В пятницу, 14 сентября, в дальневосточной столице пройдет концерт, а утром 15-го этот массовый десант прибудет в Благовещенск.

«Именно наш приезд из Хабаровска позволяет нам не задерживать открытие фестиваля и звездную дорожку – они в этом году пройдут пораньше, – пояснил президент "Амурской осени". – По традиции, на начало фестиваля будет порядка 120–130 человек. Будут у нас и зарубежные гости, но имена я пока не назову, потому что стоит назвать – сразу начинаются изменения».

Основным местом проживания снова станет гостиница «Юбилейная», здесь же разместится штаб фестиваля. Сергей Новожилов особо отметил близость гостиницы, кинотеатра и театральных площадок – это очень удобно.

Также на оргкомитете стали известны составы жюри фестиваля, которые утвердили в четверг, 23 августа. Всем уже было известно имя председателя комиссии театрального конкурса – это заслуженный артист РФ Максим Аверин. Жюри полнометражных фильмов возглавляет известный еще с советских времен народный артист РФ Лев Прыгунов. Короткий метр будет оценивать Антон Мегердичев – режиссер нашумевшего фильма «Движение вверх». Кроме того, в жюри будут артисты Евгения Крюкова, Борис Каморзин, Никита Тарасов, Ольга Великанова. А также два «интерна» – из первых сезонов известного сериала: Илья Глинников (Романенко) и Александр Ильин (Лобанов).

Программа спектаклей фестиваля опубликована давно. Сергей Новожилов сообщил, что буквально минувшей ночью был окончательно сформирован и список конкурсных фильмов. «В конкурсе полнометражных картин десять из двенадцати – это вообще премьеры, которые не показывались ни на одном фестивале. И два фильма показывали однажды: один – на Московском фестивале, второй – на "Кинотавре", – рассказал Сергей Новожилов. – Это говорит об уровне фестивале. Было много подано заявок, несмотря на конкуренцию, многие выбрали именно "Амурскую осень", что нам почетно и престижно».

Министр культуры Амурской области Ольга Юркова рассказала, что в рамках фестиваля в Приамурье пройдут 92 события. Кроме конкурсных показов, состоятся пять выездных спектаклей, пять панорам, пять творческих вечеров в АОДНТ и семь встреч в шатре. А также две звездные дорожки, ледовое шоу, дружеская хоккейная встреча и многое другое. В рамках «Амурской осени» 20 сентября состоится открытие музея-мастерской Александра Тихомирова.