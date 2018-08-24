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Новожилов: cамое сложное в «Амурской осени» – это долететь до Благовещенска

Новожилов: cамое сложное в «Амурской осени» – это долететь до Благовещенска

В пятницу, 24 августа, в областном правительстве прошло заседание оргкомитета фестиваля «Амурская осень» с участием президента Сергея Новожилова. За 15 лет накопленного опыта почти все вопросы решались в рабочем порядке, автоматически. Сергей Владимирович даже отметил, что, пожалуй, единственный сложный вопрос в организации фестиваля – доставка участников в Благовещенск.

«Самое сложное на «Амурской осени» – это прилететь в Благовещенск», – полушутя заявил президент фестиваля. А министр культуры Амурской области Ольга Юркова уточнила, что, пожалуй, еще сложнее улететь. «За что такое наказание Благовещенску, не знаю», – вздохнул Сергей Владимирович.

Кстати, транспортному вопросу было уделено внимание в самом начале заседания оргкомитета. Немалая часть артистов «Амурской осени» – порядка 60 человек – в этом году полетит не в Благовещенск, а в Хабаровск. Здесь, как и в Приамурье, перед фестивалем пройдет свой «Пролог». В пятницу, 14 сентября, в дальневосточной столице пройдет концерт, а утром 15-го этот массовый десант прибудет в Благовещенск.

«Именно наш приезд из Хабаровска позволяет нам не задерживать открытие фестиваля и звездную дорожку – они в этом году пройдут пораньше, – пояснил президент "Амурской осени". – По традиции, на начало фестиваля будет порядка 120–130 человек. Будут у нас и зарубежные гости, но имена я пока не назову, потому что стоит назвать – сразу начинаются изменения».

Основным местом проживания снова станет гостиница «Юбилейная», здесь же разместится штаб фестиваля. Сергей Новожилов особо отметил близость гостиницы, кинотеатра и театральных площадок – это очень удобно.

Также на оргкомитете стали известны составы жюри фестиваля, которые утвердили в четверг, 23 августа. Всем уже было известно имя председателя комиссии театрального конкурса – это заслуженный артист РФ Максим Аверин. Жюри полнометражных фильмов возглавляет известный еще с советских времен народный артист РФ Лев Прыгунов. Короткий метр будет оценивать Антон Мегердичев – режиссер нашумевшего фильма «Движение вверх». Кроме того, в жюри будут артисты Евгения Крюкова, Борис Каморзин, Никита Тарасов, Ольга Великанова. А также два «интерна» – из первых сезонов известного сериала: Илья Глинников (Романенко) и Александр Ильин (Лобанов).

Программа спектаклей фестиваля опубликована давно. Сергей Новожилов сообщил, что буквально минувшей ночью был окончательно сформирован и список конкурсных фильмов. «В конкурсе полнометражных картин десять из двенадцати – это вообще премьеры, которые не показывались ни на одном фестивале. И два фильма показывали однажды: один – на Московском фестивале, второй – на "Кинотавре", – рассказал Сергей Новожилов. – Это говорит об уровне фестивале. Было много подано заявок, несмотря на конкуренцию, многие выбрали именно "Амурскую осень", что нам почетно и престижно».

Министр культуры Амурской области Ольга Юркова рассказала, что в рамках фестиваля в Приамурье пройдут 92 события. Кроме конкурсных показов, состоятся пять выездных спектаклей, пять панорам, пять творческих вечеров в АОДНТ и семь встреч в шатре. А также две звездные дорожки, ледовое шоу, дружеская хоккейная встреча и многое другое. В рамках «Амурской осени» 20 сентября состоится открытие музея-мастерской Александра Тихомирова.

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#Амурская осень #кино #культура


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Комментарии
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  • Лентяйка

    Лентяйка
    2 часа назад

    Вот и Аверин председателем какого-нибудь жюри хоть побудет, даже и в не понравившемся ему Благовещенке

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    а где музей Тихомирова откроют? кто знает?

  • Alei

    Alei
    1 час назад

    Решили услышать новые гадости от Аверина про Благовещенск после фестиваля.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А что на этот фестиваль ещё кто-то ходит?

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А что на этот фестиваль ещё кто-то ходит?

  • Бриз

    Бриз
    1 час назад

    Вообщем в Благу везут одно дерьмо.

  • bigfoott

    bigfoott
    1 час назад

    предлагаю флешмоб-освистать Аверина при приезде)). В общем, скользкий тип

  • варварав

    варварав
    12 минут назад

    Не стоит на этих полуактеров тратить деньги. Пускай в Московии своей пиарятся

  • серый кузя

    серый кузя
    3 минуты назад

    сколько лет подряд живет за счет области проходимец Новожилов! Пусть развлекает на таие бабки в на свей родине -израиле

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    27 секунд назад

    А что нигде не сказано, что фестивалю кино и театра "Амурская осень" в этом году будет юбилей - 15 лет (2003-2018) !!!

    А нашему амурскому драмтеатру в этом году 135 лет (1883-2018) !

    В этом году также отмечается 110-летие российского кино (от первого российского фильма 15.10.1908)

    а в прошлом году было 120-летие с Начала кино в Благовещенске (первый киносеанс в 1897 г.)

    А следующий год - объявлен в нашей стране - Годом театра в России - на фестивале можно уже этому давать пред-старт!

    С этими юбилеями и датами ВСЕХ любителей театра и кино!!!

    Гулять, так гулять - по полной !!!

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