В парке Дружбы Благовещенска пройдут показательные выступления моделей кораблей

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24 августа школу № 16 Благовещенска посетит делегация школьников из Китая. Ребята, помимо прочего, увидят показательные выступления моделей кораблей – они состоятся в парке Дружбы.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» учитель технологии школы № 16 Александр Рак, китайские учащиеся приедут в школу второй раз. В рамках первого визита гостям из КНР демонстрировали роботов, телескопы, радиоуправляемые машины. Сегодня в школе ждут делегацию в составе около 40 человек. Учащиеся из Китая познакомятся со школой № 16, для них в стенах учреждения будет дан концерт,потом им покажут соревнования по запуску моделей самолетиков.

Затем ребята отправятся в парк Дружбы, где около 15:00 начнутся показательные выступления школьников – они будут запускать модели кораблей. «Там будут и копии кораблей, и скоростные модели, и так далее. Такое шоу для детей», – говорит Александр Рак. Посмотреть шоу приглашают всех желающих горожан.