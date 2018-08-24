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сегодня, 10:05 0

Бродившая 15 дней по тундре девочка нашлась

Бродившая 15 дней по тундре девочка нашлась
Фото: znak.com

Стали известны подробности поиска в Гыданской тундре 15-летней Светланы Е. Девочку нашли в тундре вечером 22 августа в изможденном состоянии.

Светлану нашёл её дядя, но сообщить родителям об этом он не мог, так как не было связи.

Следственно-оперативная группа, прибывшая 23 августа к месту происшествия на вертолете, доставила девочку в Тазовскую районную больницу для оказания ей необходимой медицинской помощи.

По словам самой Светланы, она искала дорогу на стойбище, питаясь собранными по дороге ягодами.

Фото: znak.com

Девочку не могли найти 15 дней. 8 августа она ушла в соседнее стойбище и не вернулась. Родственники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу только 11 августа. До этого родители надеялись, что дочка вернётся сама.

Фото: znak.com

16 августа отдел СКР по Тазовскому району возбудил уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает Znak.com.

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#дети #криминал #происшествия


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