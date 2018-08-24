Белогорск начинает цифровую трансформацию муниципалитета

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К написанию технического задания для программного продукта «Умный детский сад» привлекли всех заинтересованных. Участниками мозгового штурма стали родители, руководители и работники образовательных организаций, представители комитета по образованию, представитель Общественного совета, городского Совета народных депутатов. В роли экспертов выступили представители ООО «Интеллектуальные технологии». Встречу провела замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова.

«Программа «Умный детский сад» призвана всеобъемлюще показать работу детского сада как для руководителей, так для надзорных и контролирующих органов и конечно, для получателей услуги – родителей, – пояснила она. – Для того чтобы программный продукт в дальнейшем отвечал всем нашим требованиям, проведем деловую игру, результатом которой станет проект технического задания для разработчиков проекта. Это будет коллективный труд всех ветвей власти, общественности и руководителей образовательных организаций.

Для разработки составляющих программы участники «мозгового штурма» разделились на три группы «родители», «педагогические работники», «руководители». Каждая разработала техническое задание для программного продукта «Умные детский сад», с учетом интересов аудитории, в которой работали. Каждая группа презентовала свой проект. Предложения внесены по пяти основным направлениям: учет питания, учет посещаемости, учет родительской платы, учет материальных затрат, учет заработной платы.

Родители предложили включить в программу личный кабинет, квитанции об оплате, меню, перечень блюд, стоимость, систему обратной связи, список педагогов, работающих с ребенком, расписание. Группа «педагогов» предложила включить в программу возможность автоматизации планирования педагога, диагностику достижений детей, утренние фильтры медработника, заболеваемость и ее мониторинг. Группа руководители включила в программу посещаемость, вкладку кадры с предложением внести всю информацию о сотрудниках – стаже, квалификации, планировании работы, а также платежи и информацию о поступлении и расходовании внебюджетных источников.

«Белогорск станет первым на Дальнем Востоке, в котором будут автоматизированы детские сады, отметил представитель ООО «Интеллектуальные технологии» Кирилл Юшан. – Цифровизация призвана сделать жизнь родителей, работников, управленцев легче. Мы будем создавать проект «Умный детский сад» модульно. Постараемся максимально учесть все озвученные сегодня пожелания. Автоматизированная система предполагает использование идентификационной карты получателя услуги, которая, в том числе, позволит вести учет посещаемости. Планируется реализовать возможность обратной связи. Все моменты будут решаться в рабочем порядке».

Апробировать новый программный продукт в одном из детских садов Белогорска разработчики планируют уже в конце текущего года.

В образовательной системе Белогорска уже работает система «Умная столовая». В прошлом учебном году проект реализован в школе № 17 и 4. В планах оснастить системой безналичного расчета все школьные столовые города.