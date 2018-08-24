В Тындинском районе произошло землетрясение

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Утром 24 августа на территории Тындинского района произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 06:30 в районе поселка Юктали.

Сообщение о землетрясении поступило от оперативного дежурного ЕДДС Тындинского района в 07:25, сообщается в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ. По уточненной информации из Учреждения РАН Сибирского отделения Геофизической службы Якутского филиала, магнитуда составила 4,5.

На территории поселка Юктали подземных толчков не ощущалось. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. В ближайших населенных пунктах подземные толчки не ощущались.