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В Тындинском районе произошло землетрясение

В Тындинском районе произошло землетрясение
Фото: mir24.tv

Утром 24 августа на территории Тындинского района произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 06:30 в районе поселка Юктали.

Сообщение о землетрясении поступило от оперативного дежурного ЕДДС Тындинского района в 07:25, сообщается в оперативной сводке Амурского центра ГЗ и ПБ. По уточненной информации из Учреждения РАН Сибирского отделения Геофизической службы Якутского филиала, магнитуда составила 4,5.

На территории поселка Юктали подземных толчков не ощущалось. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. В ближайших населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

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#природа #происшествия


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Комментарии
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  • sadam_1974

    sadam_1974
    14 минут назад

    Как так - землетрясение 4,5 а толчки в том районе не ощущались? Непонятно.

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