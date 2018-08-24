При пожаре в Прогрессе серьезно пострадал двухэтажный дом

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23 августа пожарные тушили возгорание в поселке Прогресс. Горел двухэтажный нежилой дом. В результате пожара строение получило серьезные повреждения.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, уже горела кровля. Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что открытый огонь удалось ликвидировать в течение 6 минут.

Дом поврежден пламенем изнутри по всей площади, также по всей площади повреждена кровля. Люди не пострадали. Обстоятельства и виновника происшествия предстоит установить.