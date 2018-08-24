Амурская кинологическая служба получила новых служебных собак
Кинологическая служба УФСИН России по Амурской области пополнилась новыми служебными собаками. Так, от племенного питомника ГУФСИН России по Приморскому краю была получена собака по кличке Элита. Она будет нести службу в СИЗО-1.
Элита – немецкая овчарка. Ее станут использовать для патрулирования территории, следовой работы. Вместе с кинологом пес будет производить обыск объекта, местности, транспорта, выборку вещи и человека по запаху.
Еще двое четырехмесячных щенков породы немецкая овчарка поступили на службу в ИК-3 амурского УФСИН. Собаки прошли строгий отбор в соответствии с необходимыми требованиями. Щенков отбирали члены специально созданной комиссии, в которую входят ветеринарный специалист, сотрудник кинологического подразделения и представитель руководства учреждения. Кандидатов на службу проверяли на отсутствие пассивно-оборонительного поведения (трусости), наличие контакта с хозяином и заинтересованности в поиске.
«При выполнении служебных задач собака должна доверять кинологу, не проявлять трусости и без промедления выполнять его команды», – рассказывает сотрудник кинологической службы УФСИН Игорь Кукнерик.
Все собаки уже освоились на новом месте и проходят подготовку по основным приемам общего и специального курсов дрессировки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.
В следующем году служебные собаки вместе со специалистами кинологических подразделений, за которыми они закреплены, будут направлены для подготовки в ведомственный учебный центр, расположенный в Уссурийске.
После завершения обучения новобранцы станут нести службу в качестве розыскных и патрульно-розыскных собак.
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