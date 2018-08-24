Амурская кинологическая служба получила новых служебных собак

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Кинологическая служба УФСИН России по Амурской области пополнилась новыми служебными собаками. Так, от племенного питомника ГУФСИН России по Приморскому краю была получена собака по кличке Элита. Она будет нести службу в СИЗО-1.

Элита – немецкая овчарка. Ее станут использовать для патрулирования территории, следовой работы. Вместе с кинологом пес будет производить обыск объекта, местности, транспорта, выборку вещи и человека по запаху.

Еще двое четырехмесячных щенков породы немецкая овчарка поступили на службу в ИК-3 амурского УФСИН. Собаки прошли строгий отбор в соответствии с необходимыми требованиями. Щенков отбирали члены специально созданной комиссии, в которую входят ветеринарный специалист, сотрудник кинологического подразделения и представитель руководства учреждения. Кандидатов на службу проверяли на отсутствие пассивно-оборонительного поведения (трусости), наличие контакта с хозяином и заинтересованности в поиске.

«При выполнении служебных задач собака должна доверять кинологу, не проявлять трусости и без промедления выполнять его команды», – рассказывает сотрудник кинологической службы УФСИН Игорь Кукнерик.

Все собаки уже освоились на новом месте и проходят подготовку по основным приемам общего и специального курсов дрессировки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

В следующем году служебные собаки вместе со специалистами кинологических подразделений, за которыми они закреплены, будут направлены для подготовки в ведомственный учебный центр, расположенный в Уссурийске.

После завершения обучения новобранцы станут нести службу в качестве розыскных и патрульно-розыскных собак.