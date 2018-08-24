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В центре Благовещенска сбили пешехода

В центре Благовещенска сбили пешехода

Обновлено: 09:34

Утром 24 августа в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. На перекрестке в центре города легковым автомобилем сбили пешехода.

Авария произошла на пересечении улиц Зейской и Шимановского. По предварительной информации, пострадавший – мужчина. На месте работали сотрудники скорой помощи.

«Сегодня в 8 часов 16 минут на перекрестке улиц Зейская – Шимановского водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, при повороте направо не предоставил преимущество в движении, совершил наезд на пешехода», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Пешеход был доставлен в больницу с травмами. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Просмотров всего: 1095

#ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    11 минут назад

    Кто там против установки камер был? Либерюги

  • ЛиСа

    ЛиСа
    8 минут назад

    Детский сад на перекрестке. Детей пачками утром водят...

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