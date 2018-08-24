Курильщиков ждет неприятность: обзор прессы

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Учительницу начальных классов приговорили к лишению свободы за истязания; на руку Бузовой претендует гей; в Пекине прошла выставка робототехники. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» сегодня публикуют интервью с министром по развитию Дальнего Востока Козловым. В числе прочего он рассказал о приоритетных проектах, например о модернизации аэродромной сети (про доступность билетов ничего не сказал, это не в его компетенции). Еще рассказал, что по программе переселения к нам (я так понял, в данном случае «к нам» - это на весь ДВ) переехали 5 348 человек. Но кто эти 5 348 человек, не говорится. А в общем – почитайте сами.

В главной газете страны еще рассказывается о том, что значительно вырос спрос похоронных агентов на незаконные данные из больниц – это говорит о жесткой конкуренции между агентствами ритуальных услуг. Но это бизнес, как говорится, ничего личного.

Очень интересно

О чем пишут в «Амурской правде». Для начала о хорошем: доходы областного бюджета увеличились на 400 миллионов рублей. Мелочь, а приятно. Или вот: на авиабазе Украинка отразили атаку дронов. Правда, это были учебные атаки.

А теперь о тревожном: браконьеры прислали зейскому охотоведу записку с угрозами. Написано не от руки – злоумышленники не совсем дураки: послание составлено из вырезанных из газет букв. Надеюсь, преступники используемые в качестве письма газеты хотя бы прочитали. Из них можно узнать, что их деяния подпадают под такие статьи УК, по которым можно сесть на 15 лет.

Полный абзац

В «Комсомольской правде» пишут о том, что в Челябинской области учительницу начальных классов приговорили к двум годам лишения свободы. Правда, условно. Как вы думаете, за что учительницу начальных классов можно приговорить к двум годам лишения свободы, хоть и условно? Правильно. За истязания школьников. Заставляла учить стихи (это в первом-то классе!). Заставляла выполнять домашние задания. Заставляла ходить под речовки.

Но не спешите осуждать судей: за невыполнение требований учительница запросто могла огреть линейкой, оттаскать за ухо, отхлестать тетрадкой по лицу, а то и ударить шахматной доской по голове. Ну и речовки были своеобразные, типа: «Наша учительница строгая, но справедливая». Вот справедливость-то и восторжествовала.

Также в номере

Еще, думаю, вам интересно будет прочесть интервью с министром культуры страны Мединским, который рассуждает о возможности принятия закона о культуре, цензуре, развитии отечественного кино (силами, думаю, Ф. Бондарчука и Н. Михалкова), и о необходимости – в целях сохранения – отдать бывшие помещичьи усадьбы частникам (лучше сразу с крепостными).

Еще в газете много анекдотов. Я имею в виду не те, что на последней странице, а те, что внутри газеты: об очередном разводе почти 90-летнего Краско, о том, что среди претендентов на руку Бузовой появился гей, а также о том, что Центробанк пожалел рубль. Читая про жалость Центробанка почему-то вспомнил о крокодильих слезах.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя». Здесь публикуют пять малоизвестных фактов об оружии и технике в Курской битве. Например, вы узнаете о том, что у немцев были сформированы целые роты из наших трофейных Т-34. А самолеты «фокке-вульф» создал конструктор по фамилии Танк.

Еще рассказывается о пекинской выставке робототехники. На ней показаны машины, которые заменят барменов, музыкантов, почтальонов, поваров, уборщиков квартир… В общем, жен и мужей.

Ну а еще – о том, что курильщиков обяжут платить экологический налог. Сейчас разрабатывается механизм взимания: либо его включат в стоимость пачки сигарет, либо пришлют квитанцию по почте, либо сборщики налогов придут к вам домой.

Экологическим налогом будут охвачены и другие физические лица, загрязняющие окружающую среду. Например, выбрасывающие мусор. Публичное обсуждение закона продолжится до 31 августа, а с начала сентября полемика перейдет на комитеты Госдумы.