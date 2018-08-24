Благовещенцы второй раз запустят водные фонарики и обсыплют друг друга краской

На исходе лета в Благовещенске снова пройдут два необычных праздника – фестиваль красок и фестиваль водных фонариков. Его организует арт-проект «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга. Пройдут оба мероприятия в один день – в пятницу, 24 августа.

Сначала на площади перед ОКЦ состоится фестиваль красок. Он стартует в 14:00. Вход свободный и без возрастных ограничений. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета. На сцене главного красочного события года выступят диджеи, которые подготовят музыкальные сеты из свежих хитов. На территории создадут отдельные зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть.

Вечером, в 21:00, во втором микрорайоне Благовещенска в парке Дружбы пройдет фестиваль водных фонариков. Главным его событием станет одновременный спуск на водную гладь пруда сотен фонариков, внутри которых будут гореть свечи. Также планируется шоу-программа, включающая в себя световое представление и выступление живых музыкантов. Для самых юных гостей устроят веселые конкурсы, а для тех, кто давно мечтал признаться в любви, будет работать горячая линия смс-сообщений, которые ведущий озвучит прямо со сцены.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом 2018 года эти фестивали уже проводились в областном центре. В июне благовещенцы запустили фонарики на воду пруда в парке Дружбы, а днем устроили салюты из разноцветных красок на площади ОКЦ.

Арт-проект «Зажигаем вместе» проведет праздники еще в двух городах области. В городском парке Свободного в субботу, 25 августа состоится фестиваль красок. Начало в 14:00. А в 21:00 здесь же проведут фестиваль волшебных шаров. Начало в 21:00.

В Белогорск всероссийский фестиваль красок приедет в воскресенье, 26 августа. Он состоится в городском парке. Начало в 14:00. Там же пройдет фестиваль волшебных шаров. Начало в 21:00.