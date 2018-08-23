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сегодня, 21:12 1

В Приамурье решать проблему административного давления на бизнес будет рабочая группа

В Приамурье решать проблему административного давления на бизнес будет рабочая группа
Фото: amurobl.ru

Как выявили опросы Национально рейтинга, административное давление на бизнес – одна из острых проблем для амурского предпринимательства. Для ее решения по поручению врио губернатора Приамурья Василия Орлова создадут рабочую группу. Для бизнесменов организуют курсы по юридической грамотности и будут проводить открытые встречи с правительством и федеральными контрольно-надзорными органами.

23 августа эта проблема обсуждалась на заседании рабочей группы по снижению административного давления с представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ДФО Ольгой Куриловой, первым зампредом правительства области Татьяной Половайкиной и представителями прокуратуры и контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Во время выездов Открытого правительства» в районы с руководством региона, мы видим шквал обращений от предпринимателей. Поэтому практика проведения выездных совещаний с отдельными муниципальными образованиями будет применяться для решения проблем амурского бизнеса», – рассказала Татьяна Половайкина.

Как отметила министр экономического развития Людмила Старкова, работа в данном направлении становится более прозрачной.

Как сообщало Амур.инфо, в областной психиатрической больнице незаконно содержится предприниматель из Завитинского района. Это произошло после заявления предпринимателя о давлении на него со стороны следователя Завитинского ОМВД, прозвучавшего 24 июля на круглом столе в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

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#бизнес #областная власть #работа


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Комментарии
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  • utsaplinivan

    utsaplinivan
    54 минуты назад

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