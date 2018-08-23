Амурским организациям не стали повышать ставку по налогу на недвижимость

Фото: amurobl.ru

Ставка по налогу на недвижимое имущество для организаций на 2019 год останется на уровне 1 %. Хотя ранее предполагалось увеличить ее до 2 %. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Амурской области.

Они приняли в первом чтении проект закона области «О внесении изменений в закон Амурской области "О налоге на имущество организаций на территории Амурской области"», сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы предлагаем на 2019 год ставку по налогу на недвижимое имущество для организаций установить в размере 1 %. Я напомню, что у нас на 2019 год законом в действующей редакции была предусмотрена ставка в размере уже 2 %. Получаем отклик от предпринимателей и организаций, что ещё требуется время для того, чтобы пересмотреть кадастровую стоимость по объектам недвижимости. Поэтому предлагаем такое решение и на следующий год. Мы и в прошлом году поправили эту норму, установили её в размере 1%. В связи с этим выпадающих доходов не будет», – прокомментировала министр экономического развития Людмила Старкова.

Законопроектом предлагается снизить налоговую ставку в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, в 2019 году с 2 %, установленных предыдущей редакцией, до 1 %.

«Для недопущения резкого роста налоговой нагрузки на организации и предпринимателей области, а также возможности корректировки кадастровой стоимости в течение текущего года», – аргументировала Людмила Старкова.