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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: разговор о романе-фэнтези «Князь Благовещенский»

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: разговор о романе-фэнтези «Князь Благовещенский»

В пятницу, 24 августа, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» пойдет разговор о книге «Князь Благовещенский» с ее автором Виталием Останиным и создателем аудиоверсии книги Ильей Дементьевым. Тема беседы: «Фантастика с краеведческим уклоном: каково ее назначение и место в литературе».

Ведущие эфира: Анастасия Болотина, Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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Комментарии
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  • utsaplinivan

    utsaplinivan
    53 минуты назад

    нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

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