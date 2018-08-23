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сегодня, 20:14 1

ТАСС: субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток могут продлить до 2024 года

ТАСС: субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток могут продлить до 2024 года
Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Программа субсидирования авиаперевозок может быть продлена до 2024 года. Это следует из перечня объектов, включенных в проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Речь идет о продлении программы субсидирования региональных маршрутов, в том числе, на Дальний Восток. Как следует из плана, программа субсидирования оценивается как проект жизнеобеспечения, на его реализацию понадобится 75,29 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Программа субсидирования региональных рейсов была введена в 2013 году. В рамках программы авиакомпании получают субсидии из бюджета при прямых региональных перевозках, не затрагивающих Москву. Так, например, в этом году в список субсидируемых маршрутов вошло 154 направления. Из федерального бюджета было выделено около 3,8 миллиарда рублей, часть маршрутов также софинансируется региональными бюджетами.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт


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Комментарии
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  • utsaplinivan

    utsaplinivan
    53 минуты назад

    нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

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