ТАСС: субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток могут продлить до 2024 года

Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Программа субсидирования авиаперевозок может быть продлена до 2024 года. Это следует из перечня объектов, включенных в проект комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Речь идет о продлении программы субсидирования региональных маршрутов, в том числе, на Дальний Восток. Как следует из плана, программа субсидирования оценивается как проект жизнеобеспечения, на его реализацию понадобится 75,29 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Программа субсидирования региональных рейсов была введена в 2013 году. В рамках программы авиакомпании получают субсидии из бюджета при прямых региональных перевозках, не затрагивающих Москву. Так, например, в этом году в список субсидируемых маршрутов вошло 154 направления. Из федерального бюджета было выделено около 3,8 миллиарда рублей, часть маршрутов также софинансируется региональными бюджетами.