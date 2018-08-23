Депутаты проголосовали за выделение дольщикам 12,5 миллиона рублей

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Обманутым дольщикам до конца года выплатят больше денег. На эти цели из областного бюджета планируют выделить дополнительные 12,5 миллиона рублей. Такое решение приняли амурские депутаты на очередной сессии Законодательного собрания Приамурья.

На заседании депутатам сообщили об увеличении доходной части областного бюджета.

«Предлагается увеличить доходы областного бюджета на 374,7 миллиона рублей. Из федерального бюджета доходы областного бюджета возрастут на 327,7 миллиона рублей», – сообщила и.о министра финансов Амурской области Вера Артемьева.

Часть средств из областного бюджета – 12,5 миллиона рублей – выделили на компенсации дольщикам пятой очереди. Всего их восемь. Дольщики остальных очередей, а это 142 человека получат деньги только в 2020-2021-м годах. На это потребуется 160 миллионов рублей.

Народные избранники поинтересовались: почему одни дольщики получат компенсации за три квартиры, а другие только за одну.

«Это как? Вне программы индивидуальная квота? Тогда, получается, мы создаем прецедент», – заявил депутат Законодательного собрания Амурской области Роман Кобызов.

Еще 50 миллионов рублей пойдут на ремонт дорог, пострадавших во время паводка. Решили вопрос и о дополнительных источниках формирования дорожного фонда области. Ими станут введённые штрафы за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. И санкции недобросовестным подрядчикам, строящим дороги.

«А также поступление от концессионной платы по мостовому переходу через реку Амур. В первый год эксплуатации – 7 миллионов, далее – 400 тысяч рублей. Окупит затраты правительства и дорожного фонда на покупку земельных участков для строительства этого объекта», – добавил первый заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Валерий Ухов.

Также было решено не повышать налог на имущество до 2 % для предпринимателей в следующем году.

«В прошлом году налоговая ставка была 1 %, в этом году мы тоже предлагаем 1 % – мы ничего не потеряем по сути», – заявила министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.