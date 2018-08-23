Уникальная свето-музыкальная аллея появится в горпарке Белогорска в сентябре

Новый арт-объект устанавливают на территории городского парка Белогорска. Его центральную пешеходную зону украсит световая аллея. Это комплекс из десяти металлических арок. На них закрепят 130 тросов со светодиодными лентами, которые будут создавать иллюминацию под музыкальное сопровождение.

Комплексная система управляемого освещения устанавливается в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». На эти цели из федерального, областного и городского бюджетов направлено 13,8 миллиона рублей.

В управлении ЖКХ напомнили, что по итогам рейтингового голосования, проведенного 18 марта, территория городского парка, наряду со сквером «Жемчужина», набрала наибольшее количество голосов. За его благоустройство проголосовало около 9,2 тысячи белогорцев.

Вес световой конструкции – почти две тонны. В комплексе аллеи – всепогодная акустическая система. Она будет управляться с помощью специализированной программы.

В настоящее время завершаются работы по установке металлических конструкций. В ближайшие дни запланировано приступить к электромонтажным работам по устройству световой системы. По словам подрядчика, потребуется время на выполнение пусконаладочных работ. Многое зависит от погодных условий.

Световая аллея в горпарке Белогорска станет единственной на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Белогорска. Арт-объект - уникальный, проект - выполнен по индивидуальному заданию заказчика. Специалисты разработали спецоборудование и программу для управления световыми эффектами под аудиосопровождение.

Предположительно, открытие аллеи состоится 14 сентября.