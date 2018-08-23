Амурские депутаты не проголосовали за хорошую погоду и сохранение пенсионного возраста

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В четверг, 23 августа, состоялось очередное заседание областного заксобрания. На нем фракция ЛДПР предложила ввести в области мораторий на повышение пенсионного возраста. Но депутаты не стали голосовать по этому вопросу. Также не удалось им отдать свой голос за хорошую погоду.

«Кто за то, чтобы завтра была хорошая погода? Это я выношу на обсуждение. Прошу включить систему для голосования», – объявил спикер заксобрания.

Система дала сбой. Не политическая, а электронная система для голосования. Амурские депутаты вышли с каникул и вопросом про погоду решили проверить работу оборудования. Но оно сначала работать не хотело.

В рамках текущей повестки депутаты обсудили условия предоставления социальной поддержки граждан . Главное уточнение к законопроекту – возраст пенсионеров, которым положены социальные выплаты.

«Речь идет о получателях компенсаций за взносы на капремонт старше 70-80 лет, проживающих не одиноко в составе семьи с гражданами пенсионного возраста. Мы уточняем это понятие: люди пенсионного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет», – пояснила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Народные избранники приняли поправку к закону о социальной поддержке граждан, чтобы не было заблуждения из-за обсуждаемой пенсионной реформы, где возрастные границы пенсионеров сдвинутся на несколько лет. Этот вопрос, кстати, хотели обсудить на заседании члены партии ЛДПР. Они предложили ввести мораторий на повышение пенсионного возраста на Дальнем Востоке.

«Фракция ЛДПР считает, что это возможность остановить поток отъезжающих из области людей в западные регионы. Гектар, заводы это, конечно, хорошо, но коренные дальневосточники всё-таки уезжают. Пенсионный возраст смог бы остановить этот отток», – считает депутат Ольга Петайчук.

Этот вопрос депутаты обсуждать не стали. Большинство проголосовало против внесения его в повестку.