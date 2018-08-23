В прогулку по Амуру отправится библиотечный «Cinema-рейс»

В преддверии Дня российского кино библиотечная система Благовещенска приглашает на речную прогулку по Амуру. Во время библиотечного «Cinema-рейса» библиотекари расскажут интересные факты о кино, известных актерах и режиссерах.

Приглашенные гости – участники литературно-музыкального клуба «Амур» Александр Манин, Любовь Наконечная и Сергей Масюков – исполнят хиты советского и российского кинематографа. Также песни из кинофильмов исполнят участники известного коллектива «Росстань» из села Садовое.

Теплоход «Москва–82» отправится от дебаркадера в районе ротонды в субботу, 25 августа, в 17:40. Стоимость прогулки составляет 200 рублей, но получить билет на рейс можно бесплатно. Пять билетов разыграют в аккаунте библиотечной системы в Инстаграме.