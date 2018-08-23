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сегодня, 17:48 6

Ольга Бузова из Тынды прошлась по улицам Благовещенска и смутила горожан

Ольга Бузова из Тынды прошлась по улицам Благовещенска и смутила горожан

Амурский журналист записал эксклюзивное интервью с двойником Ольги Бузовой. Ее тезку, Ольгу Яковлеву из Тынды, регулярно приглашают на съемки федеральные телеканалы. Но они получают только отказы. О жизни «копии» известной дивы девушка рассказала Сергею Логвинову. Для его программы они сняли клип-пародию на звезду.

Внешнее сходство звезды Ольги Бузовой и амурчанки Ольги Яковлевой отмечают многие. Подтвердили это и прохожие, когда жительница Тынды прошлась по улицам Благовещенска. Амурчанка признается, что ее часто путают с известной дивой. А началось всё семь лет назад – тогда Ольга Яковлева перекрасилась в блондинку. Сама жительница Тынды от такой популярности не в восторге. И не пытается быть похожей на Бузову.

«Что я могу сказать? Молодец она. Молодая, сделала себе карьеру, всё своим трудом, умничка. Сказать, что я ее люблю или фанат ее творчества, не могу. Нет, есть, конечно, некоторые ее песни, которые я слушаю», – призналась девушка.

Как и ее звездная тезка, амурчанка любит сцену. Регулярно участвует в конкурсах красоты. Работает девушка приемщицей поездов. А все свободное время уделяет мужу и семилетнему сыну.

«В Тынде-то все знают, небольшой городок. А в Благовещенске, когда идешь, да, бывает, люди оборачиваются. Необычная реакция, – рассказал муж Ольги. – У нее нет такой цели – стать звездой. Она просто живет обычной жизнью, у нее семья в первую очередь».

Уже несколько лет девушке предлагают поучаствовать в различных телешоу. Среди них – шоу двойников на Первом канале и телеканале «Россия». В июле 2018 года москвичи пригласили Ольгу прогуляться по столице и посмотреть на реакцию окружающих. Но от съемок амурчанка отказалась.

«Отказавшись от московской телекомпании, она подарила мне эксклюзив на съемки в Благовещенске, – рассказал руководитель творческого объединения "ЛИК" телекомпании "Альфа-канал" Сергей Логвинов. – Моя задача, чтобы настоящая Ольга Бузова, увидела, что эта программа собирает кучу лайков, чтобы до нее дошла информация, она посмотрела и отреагировала на эту передачу».

О жизни двойника известной дивы Ольга и ее муж рассказали амурскому журналисту Сергею Логвинову. Для программы записали и клип-пародию. Журналист надеется взять интервью уже у настоящей Ольги Бузовой.

В эфир программа «Между нами» выйдет 27 и 28 августа сразу после выпуска «Альфа-новостей».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    Она на бузу похожа не больше, чем Логвинов на Киркорова.

  • ay

    ay
    1 час назад

    По-моему, не мешало бы, "Ольгу Бузову", закОвычить.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    1 час назад

    Недавно здесь

    Она на бузу похожа не больше, чем Логвинов на Киркорова.



    Т.е. фактически зюзя в зюзю?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Ждем Галкина из Райчихинска и Наполеона из Усть-Ивановки.

  • гусеница

    гусеница
    55 минут назад

    Интересно будет посмотреть, смелая.

    Наверно у нее есть сложности из-за похожести на "звезду".....

    С уважением

  • Леди Мэри

    Леди Мэри
    34 минуты назад

    Похожа отдаленно только в определённом ракурсе с определённым макияжем

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