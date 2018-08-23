Ольга Бузова из Тынды прошлась по улицам Благовещенска и смутила горожан

Внешнее сходство звезды Ольги Бузовой и амурчанки Ольги Яковлевой отмечают многие. Подтвердили это и прохожие, когда жительница Тынды прошлась по улицам Благовещенска. Амурчанка признается, что ее часто путают с известной дивой. А началось всё семь лет назад – тогда Ольга Яковлева перекрасилась в блондинку. Сама жительница Тынды от такой популярности не в восторге. И не пытается быть похожей на Бузову.

«Что я могу сказать? Молодец она. Молодая, сделала себе карьеру, всё своим трудом, умничка. Сказать, что я ее люблю или фанат ее творчества, не могу. Нет, есть, конечно, некоторые ее песни, которые я слушаю», – призналась девушка.

Как и ее звездная тезка, амурчанка любит сцену. Регулярно участвует в конкурсах красоты. Работает девушка приемщицей поездов. А все свободное время уделяет мужу и семилетнему сыну.

«В Тынде-то все знают, небольшой городок. А в Благовещенске, когда идешь, да, бывает, люди оборачиваются. Необычная реакция, – рассказал муж Ольги. – У нее нет такой цели – стать звездой. Она просто живет обычной жизнью, у нее семья в первую очередь».

Уже несколько лет девушке предлагают поучаствовать в различных телешоу. Среди них – шоу двойников на Первом канале и телеканале «Россия». В июле 2018 года москвичи пригласили Ольгу прогуляться по столице и посмотреть на реакцию окружающих. Но от съемок амурчанка отказалась.

«Отказавшись от московской телекомпании, она подарила мне эксклюзив на съемки в Благовещенске, – рассказал руководитель творческого объединения "ЛИК" телекомпании "Альфа-канал" Сергей Логвинов. – Моя задача, чтобы настоящая Ольга Бузова, увидела, что эта программа собирает кучу лайков, чтобы до нее дошла информация, она посмотрела и отреагировала на эту передачу».

О жизни двойника известной дивы Ольга и ее муж рассказали амурскому журналисту Сергею Логвинову. Для программы записали и клип-пародию. Журналист надеется взять интервью уже у настоящей Ольги Бузовой.

В эфир программа «Между нами» выйдет 27 и 28 августа сразу после выпуска «Альфа-новостей».