Василий Орлов: такого объема финансирования Приамурье еще не видело

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Врио губернатора Амурской области Василий Орлов принял участие в заседании совета при полпреде президента в ДФО. Совещание прошло во Владивостоке в рамках рабочего визита Юрия Трутнева в Приморский край.

Заместитель председателя правительства РФ обозначил среди важных тем для обсуждения приближающийся четвертый Восточный экономический форум. Также в повестке был ход реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста в субъектах РФ, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Мы рассмотрели планы строительства социальной инфраструктуры в центрах экономического роста. Это новая программа, которая стартовала ровно год назад по поручению президента РФ Владимира Путина. Общая сумма финансирования – 53,7 миллиарда рублей. Средства распределены по всем 9-ти субъектам. За эти деньги будут построены новые школы, больницы, детские сады. Решены те вопросы, которые долгое время не решались. Хочу подчеркнуть, что все эти планы составлялись по предложениям губернаторов, они отстаивали на комиссии, что именно эти объекты более всего нужны жителям. А сейчас мы очень подробно рассматривали, как идут работы по каждой территории, по каждому объекту», – прокомментировал Юрий Трутнев.

В Приамурье сформировано 6 «точек роста». Их создание заложено в проекте комплексного плана социально-экономического развития региона. Согласно ему, запланирована реализация 30 коммерческих проектов на сумму около 2,5 триллиона рублей. Будет построено 511 социальных объектов. Предусматривается проведение специальных социальных мероприятий.

В целом по области от реализации инвестпроектов к 2025 году прогнозируется создание до 20 тысяч новых рабочих мест. На развитие социальной сферы предусматривается порядка 131 миллиарда рублей.

«До конца 2018 года нам необходимо освоить 1,5 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на строительство социальных объектов в Свободном, а также берегоукрепление набережной Амура в Благовещенске. Такого объема финансирования Приамурье еще не видело. Это, с одной стороны, очень радует, а с другой – требует от нас повышенной ответственности и оперативных и эффективных действий», – отметил Василий Орлов.

Также на заседании обсудили подготовку к Восточному экономическому форуму – оснащение павильонов, темы докладов и сессии. Отдельное внимание уделили обеспечению безопасности в единый день голосования 9 сентября. В Амурской области каждый избирательный участок будет оснащен камерами видеонаблюдения.