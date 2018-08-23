Некошеный пустырь в Благовещенске может стать источником пожара

Заросли полыни и другой негазонной травы заполонили пустырь в районе Благовещенска – КПП. Уже сейчас от цветущих на пустыре растений страдают аллергики, в сентябре через него в школу начнут ходить маленькие дети. Потом трава высохнет и легко может стать источником пожара.

Жители дома № 251 по улице Островского обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» и рассказали о том, что пустырь зарастает каждый год. Но, если раньше с этим пытались бороться, то в этом году есть опасения, что заросли травы останутся.

«Трава вовсю цветет, и по соседству с пустырем аллергикам невозможно жить, – рассказала жительница дома Светлана. – Периодически в наш дом вызывают скорую помощь именно по это причине».

Татьяна Холяпина, старшая дома, рассказала, что по этому пустырю в школу № 10 ходят дети. «Трава очень высокая. Сейчас, если они будут по тропинкам там ходить, одни их бантики будут выглядывать. У нас был случай: в этом районе какой-то мужчина показывал проходившим детям все свое мужское хозяйство. Полицию вызывали, искали его», – рассказала Татьяна Ивановна.

Еще одна проблема – пожарная безопасность. Когда нескошеная трава высохнет, она, говорит старшая дома, легко может вспыхнуть. А рядом находятся организация САХ и детский сад.

«Уже много лет ежегодно я звоню в ООС – теперь ТОС – и прошу выкосить траву. Там оформляют заявку в городскую администрацию. И в итоге на пустыре траву косили, – рассказала Татьяна Ивановна. – В этом году мне сказали, что городское управление ЖКХ отказало, потому что нет денег».

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в администрацию Благовещенска с просьбой прокомментировать ситуацию.