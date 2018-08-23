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сегодня, 16:43 0

Из-за рассуждений о мужчинах россиянку заподозрили в экстремизме

Из-за рассуждений о мужчинах россиянку заподозрили в экстремизме
Фото: ответы Mail.ru

Омские следователи проводят проверку в отношении феминистки Любови Калугиной на предмет наличия в ее постах во «ВКонтакте» признаков возбуждения ненависти или вражды (часть 1 статьи 282 УК). У силовиков возникли претензии к фотографиям и текстам постов.

Девушка рассказала, что весной 2017 года на один из её постов пожаловался некий житель Биробиджана. В июле 2017 девушку пригласили в полицию и взяли с неё объяснительную. Уже летом девушку вызвали на беседу в Следственный комитет и сообщили, что все посты на стене из социальной сети «ВКонтакте» прошли экспертизу, и против неё возбуждается уголовное дело. Ознакомиться с материалами дела не дали ни адвокату, ни Калугиной.

У силовиков были претензии к 12 фотографиям и текстам Калугиной за 2013 – 2016 годы, большая часть из которых была направлена на критику мужчин, еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения. «Высказывания, содержащиеся в текстах, различаются по степени агрессии – от грубого юмора до таких, в которых можно усмотреть признаки унижения достоинства и призывы к насилию в отношении мужчин», – рассказала подозреваемая.

Проверка по делу продолжается, сообщает «Лента.ру».

22 августа Совет по правам человека при президенте предложил внесли изменения в антиэкстремистское законодательство, в том числе убрать из Уголовного кодекса часть 1 статьи 282 УК и переквалифицировать высказывания, возбуждающие ненависть или насилие, в разряд административных нарушений. Правозащитники отметили, что в прошлом году всего один человек был осужден за экстремистские действия, и 460 за высказывания об этом.

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