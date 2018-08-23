Юрист: в психбольнице Усть-Ивановки шесть суток незаконно удерживается амурчанин

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О том, что в областной психиатрической больнице в Усть-Ивановке психоневрологическом интернате незаконно удерживают человека, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» в программе «Бизнес-среда с Борисом Белобородовым» заявила юрист, член экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Амурской области Ирина Разина.

22 августа темой очередной передачи «Бизнес-среда» было административное давление на бизнес. Ведущий, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов, напомнил, что Амурская область по итогам 2017 года по административному давлению на предпринимателей – одному из показателей национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов – находится на одном из худших мест в России. Он рассказал о причинах административного давления, его последствиях и возможных мерах по его устранению.

Гостья передачи – предприниматель, юрист Ирина Разина – привела примеры административного давления, в том числе рассказала о предпринимателе из Завитинского района, которого сотрудники полиции 17 августа принудительно доставили в областную психиатрическую больницу, а медики заключили в стационар с решетками на окнах. Примечательно то, что это произошло после заявления этого предпринимателя о давлении на него со стороны следователя Завитинского ОМВД, прозвучавшего 24 июля на круглом столе в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

Полицейские и врачи проигнорировали тот факт, что решение Завитинского районного суда от 2 августа 2018 года о помещении предпринимателя в психбольницу было обжаловано в апелляционном порядке и поэтому не вступило в законную силу. Это уже не первая попытка следователя ОМВД принудительно отправить предпринимателя к психиатрам. В 2017 году Завитинский районный суд уже принимал аналогичное постановление, которое было затем отменено судебной коллегией по уголовным делам Амурского областного суда, а ходатайство следователя было признано необоснованным (копия имеется в редакции).

По мнению предпринимателя, причина давления восходит к 2015 году, когда он в результате муниципальных торгов поставил оборудование районному учреждению образования, но не получил положенную по закону оплату. В результате обращения в Арбитражный суд права предпринимателя были защищены, положенная оплата получена, и непосредственно после этого следователь ОМВД возбудила против бизнесмена уголовное дело, обвинив его в незаконном присвоении «чужих денежных средств с целью личного обогащения». Уголовное дело неоднократно продлевалось, возвращалось на доследование, сроки привлечения к уголовной ответственности закончились еще в 2017 году. По словам предпринимателя, следователь предложила ему признать вину, а после отказа сделать это пригрозила отправкой в психбольницу.

Необходимостью снижения административного давления на бизнес сегодня озабочены и предприниматели, и власти региона. К сожалению, считает ведущий программы, правоохранительные органы Амурской области не уделяют этой проблеме должного внимания.

Так, ни представители УМВД, ни представители прокуратуры Амурской области не приняли участие в обсуждении проблемы декриминализации правонарушений в экономической сфере, несмотря на полученное ими приглашение. Кроме того, заседание межведомственной рабочей группы и общественного совета при прокуратуре Амурской области по защите прав предпринимателей, по словам Бориса Леонидовича, неоднократно переносилось и не состоялось ни в июле, ни в августе текущего года.

Полную запись передачи «Бизнес-среда» от 22 августа можно посмотреть на ютуб-канале Бориса Белобородова.