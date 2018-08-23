В 2019 году в Амурской области заработает горнолыжный центр (видео)

Фото: amurski.ru

В Амурской области появится современный центр для отдыха и развлечений. Горнолыжный центр в Белогорье готовится принять первых посетителей уже в 2019 году. Место отдыха амурчан и туристов из других регионов и стран находится в 25 километрах от Благовещенска.

Белогорье называют амурской Швейцарией – здесь уникальная природа, озера и сосновые леса. Планируется, что центр отдыха и развлечений будет работать круглогодично.

Зимой здесь можно кататься на горных лыжах и сноубордах – трассы позволяют заниматься слаломом и слалом-гигантом. Посетители смогут взять напрокат снаряжение – лыжи и шлемы для детей, палки, сноуборды, а помогать новичкам будут инструкторы. Кроме того, на базе горнолыжного центра «Белогорье» хотят создать детскую спортивную школу по горнолыжному спорту, сообщается на сайте горнолыжного центра «Белогорье».

Спортсменов собираются готовить круглогодично: в теплое время года будущие горнолыжники получат возможность заниматься на роликах, участвовать в тренировочных сборах. Летом любители активного отдыха могут кататься на велосипедах, лодках и катамаранах, проходить экологические тропы различной длины и сложности.

Площадь территории будущего горнолыжного центра составит 660 000 квадратных метров. Общая длина горнолыжных трасс первого этапа строительства составляет 1 700 метров, перепад высот – 130 метров. На первом этапе работ установят два подъемника. За час они могут перевозить больше 1 300 человек.

На объекте уже завершились изыскательские и проектные работы, построена первая очередь горнолыжного центра, подведена необходимая инфраструктура – дороги, линии электропередачи.

Проект центра «Белогорье» Амурская область представит на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Для работы над проектом необходимо привлечь инвесторов. Общий объем инвестиций в проект составит миллиард рублей. При этом объем собственных средств инициатора проекта – это ООО «Амурспорт» – составляет 50 миллионов рублей, из них уже освоено 30 миллионов.

Как отмечают авторы проекта, в качестве привлекательных для инвесторов факторов выступает отсутствие конкурентов и завершение начальной стадии строительства в текущем году. По прогнозу, вложения в центр отдыха и развлечений «Белогорье» окупятся за три-четыре года.