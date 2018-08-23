В Тынде бывший преподаватель института приговорена к условному сроку за взятки
Тындинский районный суд вынес приговор бывшему преподавателю Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта Тынды. Женщина была осуждена за получение взяток и злоупотребление полномочиями.
Установлено, что в мае-июне 2016 года амурчанка получила взятки от семи студентов за предоставление готовых дипломных проектов, с положительным отзывом на них и предварительными удовлетворительными оценками. Размеры взяток варьировались от 16 тысяч до 20 тысяч рублей.
Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Ее также лишили права заниматься профессиональной преподавательской деятельностью на 3 года, сообщается на сайте ДВСУ на транспорте СКР.
Также отмечается, что все семь студентов уже привлечены к уголовной ответственности. Обвинительные приговоры в отношении них были постановлены судом в 2017 году.
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