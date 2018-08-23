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сегодня, 16:15 0

В Приамурье уничтожили около полутонны мяса, на которое не было документов

В Приамурье уничтожили около полутонны мяса, на которое не было документов
Фото: bel.ru

Управление Россельхознадзора по Амурской области сообщило об утилизации 450 килограммов конины. На это мясо не было необходимых документов, поэтому продукция являлась потенциально опасной.

В первой половине августа служащие Россельхознадзора и полицейские находились на посту ДПС на автомобильной трассе. Они остановили транспортное средство, перевозившее конину общим весом 450 килограммов, без ветеринарных сопроводительных документов. Груз везли из села Ушаково Шимановского района в Благовещенск, установить его происхождение было невозможно.

В связи с этим на перевозчика составили протокол об административном правонарушении, перевозку приостановили. Груз поместили на ответственное хранение в «организованном изолированном пункте» в Благовещенске.

«В соответствии со статьей 3 федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" в обороте не могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации. Продукция утилизируется и уничтожается», – поясняют в амурском Россельхознадзоре.

Изъятое мясо утилизировано.

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#происшествия #торговля


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