В Приамурье уничтожили около полутонны мяса, на которое не было документов
Управление Россельхознадзора по Амурской области сообщило об утилизации 450 килограммов конины. На это мясо не было необходимых документов, поэтому продукция являлась потенциально опасной.
В первой половине августа служащие Россельхознадзора и полицейские находились на посту ДПС на автомобильной трассе. Они остановили транспортное средство, перевозившее конину общим весом 450 килограммов, без ветеринарных сопроводительных документов. Груз везли из села Ушаково Шимановского района в Благовещенск, установить его происхождение было невозможно.
В связи с этим на перевозчика составили протокол об административном правонарушении, перевозку приостановили. Груз поместили на ответственное хранение в «организованном изолированном пункте» в Благовещенске.
«В соответствии со статьей 3 федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" в обороте не могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации. Продукция утилизируется и уничтожается», – поясняют в амурском Россельхознадзоре.
Изъятое мясо утилизировано.
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