Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:53 0

Вступил в силу приговор амурчанину, по вине которого в ДТП погиб мужчина

Вступил в силу приговор амурчанину, по вине которого в ДТП погиб мужчина
Фото: ochakiv.net

В Приамурье вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Бурейского района. 31-летний амурчанин был признан виновным в ДТП, в котором погиб другой мужчина.

Смертельная авария произошла 20 июня 2015 года. Мужчина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых, в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. С разрешения собственника, он сел за руль и автомобиля SsangYong, нарушил правила дорожного движения, и машина опрокинулась. Хозяин авто находился на пассажирском сидении. Он получил тяжелые травмы и скончался.

17 мая Бурейский районный суд приговорил жителя Бурейского района к 3 годам колонии общего режима, с лишением права заниматься «деятельностью по управлению транспортными средствами» на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, «в которых привели доводы о невиновности и суровости назначенного наказания». 21 августа Амурский областной суд признал приговор от 17 мая законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым.

Просмотров всего: 732

#ДТП #происшествия #суды #транспорт


Происшествия

Некошеный пустырь в Благовещенске может стать источником пожара

В России и мире

Из-за рассуждений о мужчинах россиянку заподозрили в экстремизме
Происшествия 3

Юрист: в психбольнице Усть-Ивановки шесть суток незаконно удерживается амурчанин
Происшествия

В Тынде бывший преподаватель института приговорена к условному сроку за взятки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь