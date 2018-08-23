Вступил в силу приговор амурчанину, по вине которого в ДТП погиб мужчина

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В Приамурье вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Бурейского района. 31-летний амурчанин был признан виновным в ДТП, в котором погиб другой мужчина.

Смертельная авария произошла 20 июня 2015 года. Мужчина, который впоследствии оказался на скамье подсудимых, в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. С разрешения собственника, он сел за руль и автомобиля SsangYong, нарушил правила дорожного движения, и машина опрокинулась. Хозяин авто находился на пассажирском сидении. Он получил тяжелые травмы и скончался.

17 мая Бурейский районный суд приговорил жителя Бурейского района к 3 годам колонии общего режима, с лишением права заниматься «деятельностью по управлению транспортными средствами» на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, «в которых привели доводы о невиновности и суровости назначенного наказания». 21 августа Амурский областной суд признал приговор от 17 мая законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым.