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сегодня, 15:25 1

Жители микрорайона Европейский жалуются на отсутствие горячей воды с начала августа

Жители микрорайона Европейский жалуются на отсутствие горячей воды с начала августа
Фото: tvtomsk.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница микрорайона Европейский в Благовещенске Олеся. Она рассказала, что в доме № 3 по улице Европейской с первых чисел августа нет горячей воды. Причем, по сведениям женщины, горячего водоснабжения с начала августа нет во всем их микрорайоне.

«"Управляйка" ничего не знает, – рассказывает Олеся. – Они говорят: "Звоните и разбирайтесь. Мы управляющая компания, мы этим не занимаемся". Я говорю: "Но вы же должны знать о наших домах всё!". Они говорят: "Звоните и узнавайте сами". Я позвонила в водоканал, они говорят: "Звоните в Амуртеплосервис". Позвонила туда, мне сказали, дословно: "Ничем обрадовать не можем. Работы ведутся". Я говорю: "Когда у нас закончатся работы?". Ответили: "Ничем помочь не можем, до свидания!". Всё!».

Олесе удалось выяснить, что отсутствие горячей воды, ориентировочно, связано с работами на теплотрассе. ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию Благовещенского района, к которому относится дом № 3 по улице Европейской. Там сообщили, что, действительно, подрядчиком ООО «Сервер» ведутся работы на теплоторассе по улице Воронкова. Закончиться работы должны к 24 августа. «Поскольку идут ремонтные работы, ограничен доступ горячего водоснабжения в микрорайон Европейский, в частности – в этот дом», – сказали в администрации района.

«Любой гражданин должен реализовывать свои права на получение информации от управляющей компании, поскольку гражданин платит за услуги управляющей компании», – сообщили также в администрации.

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Комментарии
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  • Евгений_blaga

    Евгений_blaga
    12 минут назад

    «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию Белогорского района, к которому относится дом № 3 по улице Европейской.

    Микрорайон Европейский в Благе. Причем тут Белогорский район?

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