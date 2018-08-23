Жители Чигирей сообщают о затянувшемся ремонте дороги

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница села Чигири Благовещенского района. Женщина сообщила, что около недели назад начался ремонт проезжей части по улице Светлой. Затем работы остановили, не доведя их до завершения.

«Полдороги засыпали камнями, и работы остановились. Посреди дороги торчит арматура, кое-где на нее навесили оранжевые конусы. Одна часть дороги выше, другая – неотсыпанная – ниже. Проезжую часть заузили, тротуара нет. У нас населенный район, много детей», – рассказала Елена, живущая в доме по улице Светлой. Кроме того, женщина добавила, что из-за затянувшегося ремонта район задыхается от пыли, она оседает в домах и огородах сельчан.

Ситуацию прокомментировал глава Благовещенского района Сергей Адаменко. «Работы производятся в рамках заключенного контракта. Половину проезжей части отсыпали гравием, работы обязательно будут продолжены. Тротуара пока действительно не будет, но этот вопрос решается в рамках обеспечения безопасности и комфорта граждан, жителей села Чигири», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» Сергей Владимирович.