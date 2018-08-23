Невеста умерла во время собственной свадьбы

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В китайском городе Чжэнчжо, провинция Хэнань, женщина умерла во время свадебной церемонии. Бракосочетание проходило в больнице.

Сяо Хуэй 8 лет болела миеловидным лейкозом. В 2016 году девушка познакомилась со своим возлюбленным во время прогулки. Ян Фэн подвёз девушку до дома, а после этого они стали встречаться. В 2018 году состояние девушки ухудшилось. Возлюбленную положили в больницу, а Ян Фэн тратил все свои деньги на лечение будущей жены.

10 августа врачи предупредили мужчину, что Сяо Хуэй умирает. После этого он решил не медлить с браком. Местная фирма, занимающаяся организацией свадебных церемоний, согласилась помочь ему бесплатно. Смерть невесты прервала свадебную церемонию за несколько минут до того, как их объявили бы мужем и женой, сообщает GFAclams.com.