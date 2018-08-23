«Не уйдешь с работы – сожжем»: амурскому охотинспектору написали записку с угрозами

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Инспектор областного управления животного мира из Зейского района получил записку с угрозами. «Не уйдешь с работы – сожжем» – такое анонимное послание он обнаружил у себя во дворе. Кстати, ранее на него уже нападали при исполнении.

Записка была составлена из вырезанных из газеты букв и висела в пакете на дереве. Инспектор сразу обратился в полицию. По данному факту ведется разбирательство.

«В связи с ужесточением санкций для браконьеров в области участились случаи агрессии в отношении служащих управления, – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко. – Нарушители чаще пытаются скрыться, не останавливаются по требованию охотинспекторов, оказывают сопротивление, тем самым усугубляя свою вину и последующие санкции. К сожалению, угрозы в адрес служащих – явление не редкое».

Тот же самый охотинспектор ранее сталкивался с насилием со стороны браконьеров. Два с половиной года длился суд над двумя жителями Зеи, которые напали на служащего при исполнении им своих обязанностей. Нарушителям не понравилось, что три ружья, с которыми они собирались поохотиться без разрешения, у них изъяли.

Как следует из материалов суда, сначала браконьеры целились в охотинспектора, а затем один из них ударил его прикладом по лицу. Позднее у служащего в больнице диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, он потерял два зуба. Суд признал виновными в нападении обоих нарушителей. Одного из них наказали лишением свободы условно на два года, второго – на пять. Кроме того, агрессивным амурчанам пришлось выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Записка с угрозами дорого может обойтись авторам. Уголовный кодекс РФ угрозу совершения взрыва или поджога в целях воздействия на принятие решений органами власти трактует как террористический акт. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, сообщает областное охотуправление.