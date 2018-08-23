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сегодня, 14:41 0

В Селемджинском районе пропал мужчина

В Селемджинском районе пропал мужчина
Фото: 28.мвд.рф

Полиция Амурской области просит помочь в розыске мужчины. Константин Банкович пропал в мае, где он находится сейчас, неизвестно.

Банкович Константин Владимирович 1979 года рождения пропал на территории Селемджинского района 21 мая. Его разыскивает МО МВД России «Мазановский», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Приметы мужчины: на вид около 40 лет, рост 170 сантиметров, лицо овальное, волосы темные, коротко стриженные. Был одет в куртку синего цвета, черные тапочки.

Всех, кому что-либо известно о Константине Владимировиче, просят сообщить по телефонам: 02, 8 (41646) 21-2-19, 8 (914) 388-53-97, с мобильного – 102.

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