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сегодня, 14:38 7

Следствие: тело девочки нашли не во дворе ее дома, а во дворе соседей

Следствие: тело девочки нашли не во дворе ее дома, а во дворе соседей

Эксперты-криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти на теле малолетней девочки, погибшей в Свободном. Позже следователи уточнили, что погибшего ребенка нашли не на территории дома семьи девочки, а в соседнем дворе.

Тело обнаружили следователи-криминалисты областного аппарата следственного управления и сотрудники уголовного розыска полиции. В день пропажи ребенка на месте происшествия работал кинолог с собакой. Собака могла не взять след по разным причинам – в тот день шел дождь, во дворе было много других запаховых следов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок пропал около 16 часов в понедельник, 20 августа. Девочку искали почти трое суток – сотрудники правоохранительных органов, бюджетных и коммерческих предприятий, спасатели, военные и горожане, действия которых координировали опытные волонтеры. Днем в среду, 22 августа, тело малышки нашли в груде металлолома.

«Тело было обнаружено следственной группой в ходе повторного осмотра территории. Сложность представляло то, что двор очень сильно захламлен металлическими конструкциями. Данный участок является отдаленным от самого дома, и доступ к нему очень сильно ограничен. Только после детального осмотра этого участка было обнаружено тело, находившееся под металлической конструкцией. Без разбора и внимательного тщательного изучения этой местности тело ребенка было очень сложно найти», – говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

В ходе первоначального осмотра тела признаков криминальной смерти не обнаружили. «Вчера вечером закончилось вскрытие, эксперт также подтвердил, что смерть не носит криминальный характер, – озвучивает предварительную информацию Алексей Сергеевич. – Вместе с тем следователь назначил проведение ряда судебных экспертиз для установления причины и обстоятельств гибели ребенка. Исследования займут длительное время, при необходимости мы привлечем ряд дополнительных экспертов. Возможно назначение комиссионных или комплексных экспертиз. Сейчас следственным путем необходимо установить причину гибели ребенка». Для этого назначена судебно-гистологическая экспертиза. Ожидается, что исследование займет несколько недель.

Вокруг такого чрезвычайного происшествия, как гибель ребенка, сразу стали возникать слухи и домыслы. В амурском следственном управлении по этому поводу пояснили следующее: «В настоящее время по делу никто не задержан, сразу опровергаю те слухи и домыслы, которые возникли вокруг этой ситуации и при обсуждении этого происшествия. Необходимо пользоваться официальными источниками информации. Полная и достоверная информация предоставляется только следственными органами. Мы выдаем достоверную и объективную информацию о том, о чем мы можем в настоящее время говорить. Если это предварительная информация, то мы не говорим о том, что мы не рассматриваем другую информацию. Наша задача – объективно, всесторонне, полноценно и достоверно установить, что же там произошло», – подчеркивает Алексей Лубинский.

Таким образом, задержанных по уголовному делу нет, обвинение в совершении преступления никому не предъявлено, уголовное дело находится в стадии расследования. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, а также эксперт-полиграфолог отдела криминалистики областного аппарата. «Мы допрашиваем людей, сопоставляем данные, выясняем все обстоятельства», – уточняет старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Информация о том, проверяли ли на полиграфе родителей погибшей малышки, не разглашается с тем, чтобы не раскрывать ход расследования, поскольку это может повлиять на дальнейшие действия следователей.

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#закон #происшествия #Пропал ребенок


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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    47 минут назад

    понятно- тайна следствия, но неуважение, которое проявила полиция в отношении волонтеров поражает.Неужеле нельзя было пригласить двух представителей и объяснить им что и как, чтоб не было этого базара и криков.И не было бы домыслов и всякой фигни.Родной двор или двор соседей не умаляет непрофессионализма полиции.Искали везде, но не там где надо.Все на собаку свалили- типа не унюхала..

  • lana78

    lana78
    40 минут назад

    а нам старший волонтер говорила, что полиция помогает им и что действие налажено на 100%!! так что Вам лишь бы кого наругать!

  • I77

    I77
    39 минут назад

    Все равно что то не чисто во всей этой истории! Что-то с чем-то не клеится.

  • I77

    I77
    39 минут назад

    Все равно что то не чисто во всей этой истории! Что-то с чем-то не клеится.

  • Anginka

    Anginka
    15 минут назад

    Ох уж эти интернетные эксперты по всем вопросам, может следствие как-нибудь само разберется без ваших "я чувствую" и "что-то там нечисто". А ребенка конечно очень жалко, бедная малышка

  • Tina22

    Tina22
    13 минут назад

    lana78

    а нам старший волонтер говорила, что полиция помогает им и что действие налажено на 100%!! так что Вам лишь бы кого наругать!



    А вы видео посмотрите, где объявляют , что девочку нашли. Ведь можно было не орать на всю ивановскую.А спокойно объяснить нескольким волонтерам и они уже бы рассказали всем.И потом волонтеры то уж имеют право на правдивую информацию.

  • Tina22

    Tina22
    9 минут назад

    в след статье на амуринфо будет другая версия где нашли?

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