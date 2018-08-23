Следствие: тело девочки нашли не во дворе ее дома, а во дворе соседей

Тело обнаружили следователи-криминалисты областного аппарата следственного управления и сотрудники уголовного розыска полиции. В день пропажи ребенка на месте происшествия работал кинолог с собакой. Собака могла не взять след по разным причинам – в тот день шел дождь, во дворе было много других запаховых следов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок пропал около 16 часов в понедельник, 20 августа. Девочку искали почти трое суток – сотрудники правоохранительных органов, бюджетных и коммерческих предприятий, спасатели, военные и горожане, действия которых координировали опытные волонтеры. Днем в среду, 22 августа, тело малышки нашли в груде металлолома.

«Тело было обнаружено следственной группой в ходе повторного осмотра территории. Сложность представляло то, что двор очень сильно захламлен металлическими конструкциями. Данный участок является отдаленным от самого дома, и доступ к нему очень сильно ограничен. Только после детального осмотра этого участка было обнаружено тело, находившееся под металлической конструкцией. Без разбора и внимательного тщательного изучения этой местности тело ребенка было очень сложно найти», – говорит старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

В ходе первоначального осмотра тела признаков криминальной смерти не обнаружили. «Вчера вечером закончилось вскрытие, эксперт также подтвердил, что смерть не носит криминальный характер, – озвучивает предварительную информацию Алексей Сергеевич. – Вместе с тем следователь назначил проведение ряда судебных экспертиз для установления причины и обстоятельств гибели ребенка. Исследования займут длительное время, при необходимости мы привлечем ряд дополнительных экспертов. Возможно назначение комиссионных или комплексных экспертиз. Сейчас следственным путем необходимо установить причину гибели ребенка». Для этого назначена судебно-гистологическая экспертиза. Ожидается, что исследование займет несколько недель.

Вокруг такого чрезвычайного происшествия, как гибель ребенка, сразу стали возникать слухи и домыслы. В амурском следственном управлении по этому поводу пояснили следующее: «В настоящее время по делу никто не задержан, сразу опровергаю те слухи и домыслы, которые возникли вокруг этой ситуации и при обсуждении этого происшествия. Необходимо пользоваться официальными источниками информации. Полная и достоверная информация предоставляется только следственными органами. Мы выдаем достоверную и объективную информацию о том, о чем мы можем в настоящее время говорить. Если это предварительная информация, то мы не говорим о том, что мы не рассматриваем другую информацию. Наша задача – объективно, всесторонне, полноценно и достоверно установить, что же там произошло», – подчеркивает Алексей Лубинский.

Таким образом, задержанных по уголовному делу нет, обвинение в совершении преступления никому не предъявлено, уголовное дело находится в стадии расследования. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи, а также эксперт-полиграфолог отдела криминалистики областного аппарата. «Мы допрашиваем людей, сопоставляем данные, выясняем все обстоятельства», – уточняет старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Информация о том, проверяли ли на полиграфе родителей погибшей малышки, не разглашается с тем, чтобы не раскрывать ход расследования, поскольку это может повлиять на дальнейшие действия следователей.